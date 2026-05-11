La Seu es transformarà en un escenari de llegenda amb la 19a Fira Medieval-Llegendària

La Seu d’Urgell ja ho té tot a punt per a retrocedir segles en el temps el cap de setmana del 30 i 31 de maig amb la celebració de la 19a Fira Medieval-Llegendària que torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes, transformant el centre històric en un espai vibrant de cultura, artesania i gastronomia. Així ho han anunciat aquest matí de dilluns l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó, i la regidora de Festes, Christina Moreno.
L’alcalde de la Seu ha avançat que la programació d’aquest esdeveniment que combina l’artesania, els espectacles de carrer i el món dels llibres presenta unes activitats fixes i d’altres que tindran lloc en moments puntuals, les qual tindran lloc totes elles al centre històric de la ciutat. “Esperem que tothom hi participi, que aquesta recuperació posi en valor també el carrer Canonges, que posi en valor la cultura, el nostre passat medieval i la nostra pròpia identitat com a ciutat”, ha manifestat Joan Barrera.
Per la seva part, la regidora de Festes, Christina Moreno, ha afegit que “l’aposta per una fusió entre la fira medieval i la Llegendària amb l’objectiu de potenciar el vessant literari de l’esdeveniment. Aquesta personalitat pròpia és la que ens diferencia d’altres fires i es converteix en el nostre tret característic”.
Un itinerari per la història viva
L’esdeveniment proposa un recorregut que neix a la Plaça dels Oms i recorre el Carrer Canonges, la Biblioteca, el Parc del Cadí i el Pati Palau, tornant de nou al punt d’inici.
Així ho ha explicat Gemma Tó, regidora de fires i mercats de l’Ajuntament de la Seu: “Estem molt orgullosos de presentar una edició de la Fira Medieval Llegendària amb una oferta comercial i artesana realment potent: comptarem amb 92 parades, que inclouen des d’alimentació i food trucks fins a artesania, roba i llibres, omplint de vida els nostres carrers”.
Tó ha remarcat que “volem que els i les visitants s’endinsin totalment en l’època medieval; per això, el carrer Canonges es transformarà en el ‘Carrer dels Oficis Vius’ amb demostracions de forja o teler, mentre que la Plaça dels Oms es convertirà en la ‘Plaça de les Menges i Falcons’ per a acollir la millor gastronomia sobre rodes”. A més a més, durant tot el cap de setmana de la Fira Medieval-Llegendària la gastronomia tindrà un paper fonamental més enllà del recinte firal amb un total de 17 establiments de restauració de la Seu que oferiran propostes inspirades en l’època. Val a dir que aquells establiments que estiguin dins el circuit medieval estaran clarament identificats amb el pictograma de la porta d’un castell.
Així, per a facilitar l’experiència, la fira s’ha dividit en zones temàtiques:
• Carrer dels Oficis Vius (c. Canonges): Un espai per a descobrir la mestria dels artesans amb demostracions en directe, parades de productes fets a mà i una mostra del pessebre vivent.
• Plaça de les Menges i Falcons (pl. dels Oms): El centre de l’acció gastronòmica i de la falconeria, amb exhibicions de cetreria a les 12 h i a les 18 hores ambdós dies, i sessions de tir amb arc.
• El Camp de les Batalles (Parc del Cadí): On el públic podrà vibrar amb les batalles medievals teatralitzades de la mà d’Aestus Show (dissabte i diumenge a les 12 h, 17 h i 19 h).
• Pati de les Llegendes (Pati Palau): L’ànima del Festival Literari, on els llibres, la il·lustració i els contes seran els protagonistes per als amants de la lectura de totes les edats.
Programació d’espectacles i cultura
La fira oferirà una animació constant amb la Cirquestra medieval, accions teatrals com ‘El perfumer’ o ‘Etili, el soldat medieval’, i el ja tradicional cercavila final, que dissabte comptarà amb Scroon i diumenge clourà amb el seguici de ‘La Mort’. “Presentem una proposta molt diversa, amb tallers de cal·ligrafia, il·lustradors i espais de joc que no deixaran ningú indiferent. Convidem a tothom a visitar el Pati de les Llegendes per a viure i formar part d’aquesta història”, ha remarcat Christina Moreno.
A més de la festa al carrer, el programa inclou activitats culturals de gran valor:
• Cicle ‘Parlem d’història’: Conferència sobre les intervencions arqueològiques al Pati de les Monges (27 de maig).
• Patrimoni Mundial: Acte institucional sobre la candidatura dels testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra (29 de maig).
• Visites Guiades: Recorreguts especialitzats per la Catedral medieval i els ‘Sabors i mercats de la Seu Medieval’.
Espai Familiar i Infantil
Precisament, la regidora de Festes i d’Infància, Christina Moreno, ha explicat que “entre el Camp de les Batalles i el Pati de les Llegendes hi trobarem el Carrer dels Jocs i les Rialles, un eix lúdic dissenyat específicament perquè els infants i les famílies gaudeixin d’una oferta d’activitats constant en un entorn circular”.
Els més petits tindran el seu propi regne al Carrer dels Jocs i Rialles, amb jocs de fusta tradicionals de Ludiespai. També podran gaudir del Refugi Kanalla, un campament medieval amb espai nadó, tallers de manualitats ‘Bestiari Beatus’ i rutes de petits cavallers amb ponis.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell convida a tothom a deixar-se captivar per aquesta cita imprescindible per a gaudir en família i reviure l’esperit més autèntic de l’edat mitjana.