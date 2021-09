La Seu engega la campanya ‘Tota la Seu Tax Free’ coincidint amb la jornada de ‘Botigues al Carrer’

En el marc de la iniciativa comercial ‘Botigues al Carrer’ que se celebrarà demà dimecres 8 de setembre a la Seu d’Urgell, festivitat de Meritxell al Principat d’Andorra, es posa en marxa la campanya “Tota la Seu Tax Free”.



Així, a través de l’empresa Woonivers, es convida a partir de demà a tots els usuaris de Visa i Andbank a fer ús de la seva aplicació en els comerços participants per obtenir la millor experiència de compra a la ciutat amb els màxims beneficis de reemborsament.

La campanya “Tota la Seu Tax Free”, d’activació del comerç de la Seu d’Urgell, tindrà una durada de sis mesos, la qual tant l’Ajuntament urgellenc com el comerç local i l’empresa Woonivers esperen que sigui un èxit, així com estar totalment implementada de cara a la pròxim campanya de Nadal.

App Tax Free

Aquest és un projecte digital totalment nou de devolució de l’IVA a través del telèfon mòbil amb l‘objectiu d’atraure nous consumidors a la ciutat i a la vegada potenciar tant el comerç local com el mercat setmanal de dimarts i dissabte.

El Tax-Free és encara força desconegut per a la majoria dels comerços urgellencs per la seva complexitat i la manca de temps per tramitar-lo. És per això que amb aquesta App, dirigida bàsicament als veïns del Principat d’Andorra, botiguers i marxants de la Seu d’Urgell podran oferir un descompte addicional a través de la devolució de l’IVA.

Es tracta d’una eina 100% digital i gratuïta que opera des del mòbil del consumidor, de tal manera que el comerç no necessita fer cap canvi en els seus processos ni assumir cap cost.