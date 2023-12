La Seu: El Refugi estrenarà un taller d’escriptura i un club de música

Cartell del taller d’escriptura, amb Ivet Eroles, a la Llibreria El Refugi de la Seu

La Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell prepara novetats per al 2024. A les portes del nou any, l’establiment cultural del carrer dels Canonges ha avançat alguns apunts de la programació i, per exemple, preveu oferir un taller d’escriptura, que serà dinamitzat per la poetessa i escriptora Ivet Eroles.

Aquesta nova formació s’ha preparat amb l’objectiu d’ajudar els participants a “poder desenvolupar i aprendre tècniques, deixar volar la imaginació i plasmar-ho tot en un full en blanc”, tal com han explicat des d’El Refugi. El taller d’escriptura començarà el dia 30 de gener, amb la presentació i els primers exercicis creatius, i continuarà amb cinc sessions més, un dimarts al mes a la tarda (18.30 h). Cada trobada tindrà una temàtica concreta: feminismes i ruralitats (27 de febrer); mort i dol (12 de març); natura i món rural (30 d’abril), refugis (28 de maig) i la sessió final (11 de juny). La inscripció té un preu de 90 euros i inclou descomptes per a la compra de productes de la llibreria.

Una altra novetat d’aquest local per al nou any té a veure amb la música i s’anomena ‘El Refugi Sonor’. També serà un cicle amb una activitat cada mes, en aquest cas els dijous i amb concerts amb un estil “eclèctic i íntim”. Aquesta programació s’ha pogut preparar gràcies a la col·laboració del músic i professor urgellenc Arnau Obiols i començarà el dia 11 de gener, amb un concert a càrrec de Marianna Dionisio (veu) i João Lopes (bateria). L’1 de febrer, els protagonistes seran João Braz (cello) i Ángel Faraldo (electrònica “no imput mixer”). El 7 de març, hi haurà un espectacle conjunt de dansa, amb Glòria Ros, i veu a càrrec d’Anna Subirana. I l’11 d’abril, tocarà el trompetista Julián Sánchez.

El preu de l’entrada per a cadascun d’aquests concerts serà de 5 euros per a socis de la cooperativa o en venda anticipada, i de 8 euros el mateix dia de les actuacions. També hi ha l’opció d’adquirir un abonament al preu de 30 euros que inclou descomptes en productes de l’establiment, que més endavant anirà anunciant més concerts del nou cicle.





Grup de lectura amb autors de llibres

Una altra novetat que prepara la llibreria crítica per al canvi d’any és el cicle ‘Dissidents. Lluites en primera persona’, un grup de lectura amb la participació dels autors dels llibres escollits, dinamitzat per Eider Elizegi i Miquel Albero.

La temàtica central d’aquest grup serà sexe, gènere i transfeminisme. Es començarà el 20 de gener amb l’obra Transitem, de Ian Bermúdez. I es continuarà amb sessions dedicades a llibres escrits per Mer Gómez (1 de febrer); Judith Huanhuix (17 de febrer); Ira Hybris i Valentina Berr (16 de març); Bru Madrenas (abril), Maria Medina-Vicent (11 de maig), Eric Sancho (maig) i Rebeka Elizegi (15 de juny). Les dates no concretades s’anunciaran més endavant. La inscripció a aquest cicle té un preu de 15 euros.