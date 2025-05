La Seu: El 3 de juny s’obren les inscripcions per a les caravanes de l’Espai Casetes i el Seu Rock de la Festa Major 2025

Cartell anunciant les inscripcions per a l’espai casetes (Aj. la Seu)

Les inscripcions per a les caravanes de l’Espai Casetes i per a participar al Seu Rock 2025 s’obriran el dimarts, 3 de juny vinent. El tràmit es podrà fer en línia fins al dia 13 del mateix mes a través del web municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Les colles que estiguin interessades a tenir caravana durant la Festa Major hauran d’omplir el formulari amb model normalitzat i a través de la instància amb registre d’entrada. També es podrà fer la gestió a través del codi QR que hi ha al cartell anunciador, que aquests dies es penjarà a diversos espais públics de la ciutat.

En el cas del Seu Rock, que té com a objectiu promocionar i donar protagonisme als grups de música del municipi, les places són limitades i es decidiran per l’ordre d’entrada de les sol·licituds. A l’esdeveniment hi poden actuar tot tipus de bandes, formacions o solistes que toquin diferents estils musicals, com el rock, el pop-rock, el punk-rock, el rock dur o el rock alternatiu. L’accés al tràmit també es pot fer amb codi QR.