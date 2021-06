La Seu d’Urgell se suma al Dia Mundial per la presa de consciència del maltractament a les persones grans

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell han commemorat aquest dimarts el Dia Mundial per la presa de consciència de l’abús i maltractaments a les persones grans. Representants de totes dues institucions s’han aplegat a la plaça de les Monges per llegir i escoltar un manifest elaborat pel Consorci d’Atenció a les Persones i el Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell per reclamar que es garanteixi la protecció i la seguretat d’aquest col·lectiu.

El document l’han llegit Marian Lamolla, tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Amadeu Gallart, president del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell, i Carme Ribó, consellera de la Gent Gran al Consell Comarcal. També han estat presents a l’acte l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, a més de tècnics locals i comarcals.

El manifest posa de relleu que el maltractament a les persones grans “és un problema social greu, universal i complex, que afecta totes les classes socials i tots els nivells culturals i que, en la majoria dels casos, es produeix en l’espai íntim i personal”, una situació que s’ha vist agreujada durant el confinament per la pandèmia de la COVID-19.

Més recursos

Les entitats que signen el manifest reclamen que els poders públics dediquin “els recursos necessaris per a prevenir, detectar, intervenir i acompanyar en situacions de maltractament a les persones grans, així com promoure campanyes i accions de sensibilització”. També es fa una apel·lació a “la responsabilitat de notaries, entitats financeres i entitats asseguradores a l’hora d’evitar, detectar i denunciar possibles situacions d’abús”. El manifest acaba expressant la necessitat “d’educar en valors com el respecte i la solidaritat a les famílies, en l’àmbit educatiu i en general a tota la societat”.