La Seu d’Urgell instal·la un expenedor de bosses compostables al carrer Major

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet està acabant d’instal·lar aquesta setmana un expenedor de bosses compostables al carrer Major de la Seu d’Urgell, concretament al petit local situat sota els porxos d’aquest cèntric carrer. L’Ajuntament de la Seu ha cedit aquest espai, el qual va acollir diferents activitats al llarg dels segles com les taules de vendre carn, que li van donar nom a aquest espai que fa cantonada entre el carrer Major i el carrer dels Jueus.

Així doncs, amb l’objectiu de reduir la quantitat de plàstic que arriba a la planta de compostatge, la Mancomunitat instal·la aquest expenedor que servirà per facilitar el repartiment de bosses compostables. Per utilitzar l’expenedor serà imprescindible disposar de la targeta de la Mancomunitat, que es repartiran inicialment a un estand situat la costat de l’expenedor, del 19 al 27 de juny des de les deu del matí fins a les 7 de la tarda.

L’expenedor està programat per a donar dos paquets de bosses cada 4 mesos per cada habitatge. Aquesta quantitat permetrà utilitzar una bossa cada dos dies. L’expenedor funcionarà 24 hores al dia, tots els dies de l’any. Els ciutadans que ho prefereixin, també podran recollir les bosses compostables a l’oficina de la Mancomunitat o a la deixalleria en el seu horari habitual.

Com ja hem recordat més amunt, el local on s’instal·larà l’expenedor rep el nom de taules del vendre carn, però ha tingut molts altres usos. Al segle XVIII s’hi va instal·lar la pescateria i més endavant alguns establiments comercials. De fet, la façana quedarà decorada amb una imatge de mida gegant d’un d’aquests antics establiments, aproximadament de l’any 1930. Posteriorment aquest local encara va tenir altres usos, com el de la policia municipal.

Ús de bosses compostables

Els darrers anys la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha portat a terme diverses campanyes per fomentar l’ús de bosses compostables. Com a resultat d’aquestes, s’ha aconseguit que la meitat de les bosses que arriben a la planta de compostatge ja no siguin de plàstic. El plàstic conté petites quantitats de coure i altres metalls que contaminen el compost obtingut. La voluntat de la Mancomunitat és evitar l’entrada de plàstic a la planta i així obtenir un compost de gran qualitat, apte per agricultura ecològica.