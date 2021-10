La Seu d’Urgell estrena la Vertical Urgellet, una nova cursa en modalitat de quilòmetre vertical

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat la Vertical Urgellet, una nova cursa en modalitat de quilòmetre vertical que celebrarà la seva primera edició el diumenge 17 d’octubre.

Respecte a l’organització d’aquesta nova cursa vertical, el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia explica que “el nostre objectiu és, a partir de l’experiència acumulada en els darrers anys amb l’organització de l’Escanyabocs i la Travessa Transfronterera, oferir una prova diferent, propera i que complementi l’oferta del Circuit Fer”. Guàrdia afegeix que “és per això que, després de la cancel·lació de l’edició de l’any passat per la Covid-19, recuperem aquesta cursa en la modalitat de quilòmetre vertical que arriba per ampliar l’oferta d’aquest tipus de curses al territori”.

Circuit i recorregut

La Vertical Urgellet és una cursa en modalitat de quilòmetre vertical que sortirà a les 9 del matí des del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell i s’enfilarà fins al roc de la Guàrdia, a uns 1.400 metres aproximadament.

Es tracta de la primera edició i el recorregut que es proposa té una distància de 6 km per superar els 800 metres de desnivell positiu acumulat.

En tractar-se d’una cursa nova, s’està executant tasques de desbrossament i neteja especialment en el tram final de l’ascensió, fet que podria modificar mínimament la traçada del final del recorregut. També s’està valorant la possibilitat de modificar el primer tram de la sortida per mirar de reduir una mica el quilometratge. En cas de consolidar-se aquests canvis, es farà saber.

El circuit, pràcticament sempre en pujada, combina trams més atlètics amb pendents força exigents. Durant el recorregut hi haurà un avituallament líquid en el quilòmetre 4,200 i un avituallament líquid i sòlid a l’arribada.

El descens es podrà fer pel mateix recorregut, excepte el primer tram de baixada, que es farà per un camí alternatiu per evitar encreuaments amb els participants que estiguin arribant a la meta.

En funció del nombre d’inscrits, hi ha la possibilitat que la sortida es faci de forma esglaonada i es compensin els temps a l’arribada per tal de determinar la classificació final. Amb aquesta mesura, a banda de facilitar el manteniment de la distància de seguretat, també s’eviten aglomeracions i possibles col·lapses, especialment en els primers trams de corriol.

Si s’acaba optant per aquesta mesura, el nombre de corredors en cada sortida i l’interval entre elles s’acabarà decidint en funció de les persones inscrites a la cursa.

Inscripcions

La Vertical Urgellet’21 és una cursa per muntanya en modalitat quilòmetre vertical oberta a participants majors de 13 anys (nascuts i nascudes l’any 2007 o anteriors), amb un únic recorregut i inclosa en el Circuit Fer de curses per muntanya. Els participants menors de 18 anys ho podran fer amb una autorització d’una persona progenitora.

La inscripció a la Vertical Urgellet té un cost de 15,00 € que inclou el dret de participació, dorsal, assegurança d’accidents, avituallaments per a tots/es els i les participants i una samarreta tècnica per a les 250 primeres persones inscrites. Les inscripcions s’han de fer des de: http://esports.laseu.cat