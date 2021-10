Conseqüències hídriques del canvi climàtic

La pujada de temperatures per les accions antropogèniques ‘trenca’ el cicle normal de el gel dels casquets polars, el permafrost i les glaceres i fa que a l’estiu es fongui més del que es congela a l’hivern. Això causa un augment del nivell de la mar tan alarmant com a real.

Això provoca que moltes illes i ciutats poc elevades sobre el nivell de la mar a l’igual que infinitat de zones costaneres de tot el món, vegin greument minvats els seus territoris, de fet, les platges i pobles riberencs podrien sucumbir davant l’avanç de les aigües.



Cada vegada menys aigua dolça

El clima juga un paper important en els cicles de l’aigua. Un canvi dràstic en els patrons de precipitació farà que les condicions de temperatura s’alterin per complet i amb elles la distribució i disponibilitat d’aigua dolça, reduint l’accés segur al vital líquid, tant per al consum humà directe, com per a les activitats agrícoles, ramaderes i industrials.

La contaminació de les fonts d’aigua dolça és un fenomen que està sent comprovat en molts llocs. Com a conseqüència d’això, els ecosistemes i la biota estan sent empesos a una adaptació per a la qual no es troben preparats i les espècies que no ho aconsegueixin desapareixeran, alterant per sempre els patrons de biodiversitat locals.

Aigües més àcides

La química oceànica està canviant perquè gran part de el CO2 atmosfèric acaba dissolt en les seves aigües, provocant una greu acidificació, que constitueix una amenaça per a la supervivència de moltes espècies marines i per a tota la xarxa alimentària de la qual formen part, inclosos els éssers humans.

Costes desprotegides

Les barreres de corall, que des de fa mil·lennis són la defensa natural de moltes costes estan sent delmades per la contaminació, el canvi del pH de l’aigua, el blanquejament i el deteriorament generalitzat, per la qual cosa es creu que, en poc temps podrien desaparèixer, juntament amb els centenars d’ecosistemes, que depenen directament o indirectament d’elles.



Més aigua / menys aigua

Els incidents de clima extrem es preveu que es multipliquin com a conseqüència del canvi climàtic. Moltes localitzacions veuran un augment substancial en el nombre d’onades de calor que experimentin cada any i una més que probable disminució dels episodis de fred més intens. Però el problema més greu serà l’aigua

Les precipitacions seran molt menys freqüents, però més intenses en moltes àrees amb les consegüents riuades i desbordament de corrents fluvials. Les sequeres seran més habituals i greus i el risc de desertització es dispararà. Els canvis del patró climàtic provocaran l’aparició d’esdeveniments extrems com huracans i tifons, en zones on fins ara mai s’han presenciat aquests fenòmens.

I no estem preparats per a la que ens caurà, ni ho estarem, mentre no hi hagi un canvi radical de mentalitat i ens adonem que no hi ha un altre planeta on anar, si finalment aconseguim ‘matar’ a la Terra.

Per Ecoticias