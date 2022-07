La Seu d’Urgell commemora la festivitat de Sant Ot, festa local

La Seu d’Urgell celebra aquest dijous, dia 7 de juliol, la festivitat de Sant Ot, patró de la ciutat i de la parròquia que porta el seu nom. La jornada serà festa local. Per a commemorar-ho, la parròquia de Sant Ot ha organitzat un seguit d’actes oberts a la ciutadania.

A les set de la tarda, es farà la celebració de l’eucaristia a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, presidida per l’arquebisbe Joan-Enric Vives i concelebrada pels preveres de la ciutat. Finalitzada la missa, es repartirà la tradicional coca de Sant Ot i hi haurà vi de missa per a tothom.

El programa es tancarà a les vuit del vespre amb una ballada de sardanes al carrer Santa maria, davant de la catedral. Aquesta activitat, organitzada pels Amics de la Sardana de la Seu d’Urgell, posarà el colofó a la celebració.