La Seu d’Urgell celebrarà Sant Jordi amb parades de llibres i roses al passeig Joan Brudieu

La Seu d’Urgell celebrarà el pròxim divendres 23 d’abril la tradicional Diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses al passeig Joan Brudieu aplicant mesures de prevenció per evitar la propagació de la Covid-19.

Un total de 30 de parades s’ubicaran en aquest cèntric passeig de la capital alturgellenca entre les quals hi haurà cinc llibreries i cinc floristeries, mentre que les altres vint parades seran d’artesania i complements, entitats, associacions, algun partit polític, així com l’escola i l’institut La Valira. Val a dir que el perímetres de cada parada estarà delimitat amb cinta i tanques i es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat.

Per tal de complir les mesures sanitàries també quedaran marcats els punts d’accés a l’espai. A cada entrada hi haurà personal de control que prendrà la temperatura dels assistents i en facilitarà gel hidroalcohòlic, que també estarà disponible a cada una de les parades, tal i com es va fer el Sant Jordi de l’any passat, que de manera excepcional a causa de la pandèmia es va celebrar el mes de juliol.

Recordem que la mascareta és obligatòria en tots els espais públics i que cal respectar els circuits marcats per evitar els encreuaments entre persones.

Presentació de llibres

Coincidint amb la setmana de Sant Jordi es presentaran a la Seu d’Urgell dues novetats literàries de dos autors urgellencs, editades per Editorial Andorra i Edicions Salòria.

La primera presentació serà demà dimarts 20 d’abril, a 2/4 de vuit del vespre del llibre ‘Viatge íntim per la Seu d’Urgell. Moments de conversa’, de Joan Obiols, a la sala Sant Domènec. En aquest acte hi intervindran, a més a més el propi autor, Carlos Guàrdia, tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Isidre Domenjó, president de l’Associació Llibre del Pirineu, i comptarà també amb la col·laboració especial del músic Arnau Obiols.

La segona presentació literària es realitzarà aquest pròxim dijous 22 d’abril, justament a la vigília del Dia del Llibre, amb la darrera obra de Joan Ganyet que porta per títol ‘Tolstoi traces’. En aquesta presentació, Joan Ganyet comptarà amb les intervencions de Julio Quílez, arxiver i historiador; Eugeni Bregolat, ambaixador; i Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell. L’acte tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les vuit del vespre.

Per assistir com a públic a qualsevol de les dues presentacions literàries, tot respectant les mesures anticovid-19, cal fer reserva prèvia a https://agenda.laseu.cat/cultura o apuntar-se (nom, cognoms i número de telèfon) a l’Oficina de Turisme Seu o quan es entri a la sala Sant Domènec.