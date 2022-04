La Seu d’Urgell celebra el Dia Mundial de la Dansa

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell celebra el Dia Internacional de la Dansa amb una desena d’actes gratuïts al llarg d’aquest dissabte, dia 30. La jornada començarà a les 10 del matí amb el taller de dansa en família ‘Bon dia petits ballarins!’, adreçat a infants de 3 a 6 anys, impartit per Eva Franquesa, directora i professora de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell. Es farà a les mateixes instal·lacions de l’Espai.

A la plaça de Les Monges, a les 10 del matí es realitzarà una improvisació de dansa contemporània impartida per Noah, adreçat a partir de 8 anys i adults. A les 11, es farà una flashmob, que es repetirà a la una del migdia, També hi haurà un photocall. Paral·lelament, a 2/4 de 12, tindrà lloc una masterclass d’urban dance on podran participar a patir dels 6 anys, i també adults, que anirà a càrrec de Carlota.

El vestíbul del Centre Cultural Les Monges acollirà tallers de disfresses i maquillatge, entre 2/4 de 12 i la una del migdia. A 1/4 d’una, a la plaça de Les Monges, s’impartirà un taller de salsa/bachata, a càrrec de SalSeu, on podran prendre part nens a partir de 8 anys i adults. A 1/4 de 2 del migdia serà el torn d’una jam vermut swing session, adreçat a adults, a càrrec de WeSwing Pirineu, a la plaça de Les Monges.

Els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dansa a la Seu d’Urgell culminaran a les 6 de la tarda amb l’espectacle de dansa vertical ‘AXIS’, a càrrec del ballarí urgellenc Pere Vilarrubla, que farà una mostra en procés de creació. L’espectacle es realitzarà al passatge Alsina, a la façana de l’edifici del Consell Comarcal.

La commemoració ja es va iniciar dissabte passat amb un taller mural decoratiu, coordinat per l’artista urbà urgellenc Oriol Garreta (B:K), que es va dur a terme a la plaça de les Monges.