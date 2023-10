La Seu acollirà la taula rodona ‘Parlem d’esports al Pirineu’

Cartell anunciant la taula rodona sobre esports al Pirineu (Aj. la Seu)

Aquest pròxim dijous, 26 d’octubre, a dos quarts de set de la tarda, tindrà lloc a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell la taula rodona que porta per títol ‘Parlem d’esports al Pirineu’ on hi participaran esportistes, directius i organitzadors de grans esdeveniments esportius que exposaran les diferents experiències i visions de l’esport a la comarca de l’Alt Urgell.

En aquesta taula rodona hi intervindran: David Gambús, reconegut esportista d’escalada; Xavier Travé, representant del Parc del Segre; Pere Porta, president de l’AE Sedis Bàsquet; Sílvia Puigarnau, directora d’INEFC Pirineus; Carlos Guàrdia, president de la Unió Excursionista Urgellenca (organitzadors del Circuit Fer); David Guardiola, director de Parapent Organyà; i Imma Obiols, tècnica de la mancomunitat d’Estacions d’Esquí Nòrdic de Catalunya.

Aquest acte està organitzat per Pirineu Català 2023-Comunitat Europea de l’Esport, amb el suport del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. L’activitat és oberta a tothom.