La representant de la Policia d’Andorra a la Xarxa Europea de Dones Policia participa en la primera trobada anual de l’entitat

La representant de la Policia andorrana a la Xarxa Europea de Dones Policia, l’European Network of Policewoman (ENP), l’agent major Clara Etchemendigaray, ha participat en la primera trobada anual de l’organització d’aquest 2026. La reunió, celebrada a finals d’abril a Sarajevo, capital de Bòsnia i Hercegovina, es va centrar en l’impuls del lideratge femení en la policia i en l’enfortiment de la cooperació a Europa. L’esdeveniment va comptar amb l’assistència d’una vintena de representants de diferents territoris europeus i d’un centenar d’agents de policia del país amfitrió.
L’objectiu d’aquestes trobades és intercanviar experiències i bones pràctiques per a promoure la igualtat de gènere en els cossos policials i enfortir el paper de la dona en aquestes institucions, qüestions que “repercuteixen directament en l’eficàcia institucional i la confiança pública”, han destacat. Així mateix, en el marc de la reunió, s’ha tractat l’evolució del paper de la dona en la policia moderna, els reptes als quals s’enfronta i s’ha fet especial èmfasi en la importància de les xarxes professionals per a la cooperació entre cossos policials en aquest àmbit.
En l’organització de l’acte també han col·laborat la Xarxa de Dones Policia de Bòsnia i Hercegovina, la Direcció de Coordinació dels Cossos Policials d’aquest país i el projecte EUPA4BiH d’assistència policial de la Unió Europa per a Bòsnia i Hercegovina.
Prop de 40 anys promovent la igualtat
La Xarxa Europea de Dones Policia es va fundar l’any 1989 i, el 1996, les Nacions Unides van atorgar a l’entitat l’estatus d’ONG.
La seva creació va respondre a l’objectiu de potenciar la posició de la dona en els cossos i forces de seguretat d’arreu d’Europa. Des dels seus inicis ha tingut la voluntat de promoure el treball en xarxa com a eina de progrés posant el focus en la igualtat de gènere, amb l’impuls de diverses iniciatives, a més d’oferir suport i assessorament.
La Policia andorrana n’és membre des del 2006, any en què el Cos va rebre, per primera vegada, la visita de representants de l’entitat. El 2023, el despatx central de Policia va acollir la reunió de la junta general de l’ENP, en què es va destacar la rellevància de crear sinergies entre països per a l’intercanvi d’iniciatives i activitats formatives i per a impulsar la visibilització de les dones policia amb l’objectiu d’anar equilibrant la seva presència en els cossos policials.