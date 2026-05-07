El Consell de Joves d’Encamp decideix impulsar activitats a l’aire lliure en cap de setmana i sortides intergeneracionals amb la gent gran

El Consell de Joves d’Encamp ha aprovat aquest matí de dijous, per majoria, repartir els 20.000 euros destinats per la corporació entre dues iniciatives centrades en sortides intergeneracionals i en l’organització d’activitats de cap de setmana adreçades al col·lectiu juvenil. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha agraït la qualitat dels quatre projectes presentats el passat mes de novembre i ha explicat als joves consellers que “durant aquests mesos hem fet la feina invisible: revisar pressupostos, comprovar que els espais on volíeu anar fossin segurs i valorar si les propostes encaixen amb les necessitats de la parròquia”.
Pel que fa al projecte ‘Caps de setmana en marxa’, la iniciativa té com a objectiu fomentar espais i activitats pensades específicament per als joves durant els caps de setmana, promovent la convivència, el sentiment de pertinença i els hàbits saludables. Entre les activitats proposades destaquen tornejos esportius rotatius, concerts, mostres de talent jove i gimcanes per la parròquia. Tot i que inicialment es plantejava organitzar un cinema a l’aire lliure, el Consell de Joves ha decidit deixar aquesta proposta del programa en segon terme, amb la voluntat de poder compartir el pressupost amb la següent iniciativa.
El Consell de Joves també ha aprovat la proposta ‘No et quedis fora de joc!’ ,una activitat destinada a reforçar la interacció intergeneracional entre els joves i la gent gran mitjançant sortides i activitats conjuntes. En aquest sentit, el Comú d’Encamp ha proposat dividir les activitats en dues jornades, una a la primavera i una altra a la tardor. Aquesta reformulació elimina la possibilitat d’una pernoctació prevista en la proposta inicial. Per aquest motiu, es proposa destinar 5.000 euros a cadascuna de les dues jornades.
La cònsol major, Laura Mas, ha felicitat els joves consellers per les propostes presentades: “Us felicito per com heu treballat les propostes i per la voluntat de poder arribar a més projectes”. Així mateix, ha remarcat que l’entesa que “heu tingut a l’hora de lluitar pel vostres projectes i, alhora, ser generosos entre vosaltres ha permès que dos projectes puguin tirar endavant”. Mas ha afegit que “sou un exemple i heu de continuar així” i ha subratllat que “la feina que feu entre tots té fruits, és una realitat, i és pel bé, no només dels joves, sinó de tota la parròquia”.
Dues propostes més
El Consell de Joves també ha debatut dues iniciatives més que, finalment, no han estat aprovades: ‘Som verds: Reforestació al Cap del Rep’ i ‘EncampEpik’.
Pel que fa al projecte de reforestació de la zona del Cap del Rep, afectada per l’incendi de l’any 2001, la directora del departament de Medi Ambient, Higiene i Agricultura del Comú d’Encamp, Vanessa Carrascosa, ha agraït la iniciativa i la sensibilitat mostrada pel col·lectiu juvenil. Carrascosa ha recordat que la corporació treballa en la recuperació de la zona des de cinc anys després de l’incendi, amb la plantació de més de 1.950 pins roigs, 1.700 pins negres i 16 bedolls. Tot i això, ha advertit que “és una zona de risc, amb molt pendent, i els arbres tot just han començat a créixer ara. És important preservar espais oberts perquè la vegetació continuï desenvolupant-se i, alhora, la fauna hi pugui disposar d’espais lliures”.
En aquest sentit, el Comú d’Encamp ha proposat al Consell de Joves estudiar una nova ubicació per a dur a terme futures accions de reforestació, com ara l’entorn del llac d’Engolasters, apostant per una major biodiversitat vegetal per a afavorir la resistència del bosc davant d’incendis i sequeres.
Finalment, pel que fa a la proposta ‘EncampEpik’, el format plantejat no s’ajusta al model d’oci alternatiu i saludable que promou el Comú, ja que incloïa activitats més vinculades a l’oci nocturn adult. Joan Sans ha recordat als consellers que la parròquia ja compta amb l’esdeveniment Encamp Nit i ha suggerit presentar novament la iniciativa de cara a l’edició del 2027, amb l’objectiu de col·laborar en la millora de l’esdeveniment i incorporar-hi algunes de les propostes recollides a l’EncampEpik.
L’acte ha acollit la presa de possessió de dos consellers, Roc Tugues i Aina Sánchez, i ha comptat amb la presència de la tècnica d’UNICEF Andorra, Aina Segarra.