Creix, a l’abril, la matriculació de vehicles (+4,8%)

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril de 2026 han estat 477, el què suposa una variació percentual del +4,8% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Altres” amb un +38,5%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +17,8% i “Turismes” amb un +2,0%. Per contra, “Camions i Camionetes” amb un -18,4% presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l’abril del 2026 han estat 1.779, fet que equival a una variació percentual del +8,5% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 1.639 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +118 unitats (+10,4%), “Altres” de +15 unitats (+38,5%), “Camions i Camionetes” de +4 unitats (+2,7%) i “Motocicletes i Ciclomotors” de +3 unitats (+1,0%). Aquest mes no hi ha cap categoria que mostra una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.592, fet que equival a una variació percentual del +12,5% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.969 vehicles.