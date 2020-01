La cònsol major, Conxita Marsol, i l’Intendente de la municipalidad de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, estenen el pacte d’amistat entre les dues ciutats per facilitar l’intercanvi de treballadors de l’hoteleria i per promoure estades de joves esquiadors.

La relació que es va iniciar l’any 2017 entre Andorra la Vella i San Carlos de Bariloche amb la signatura d’un pacte d’amistat ha fet avui un pas més. La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l’Intendente (alcalde) de la municipalidad de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, han signat una ampliació de l’acord per afavorir els intercanvis entre les dues ciutats en matèria de turisme i esquí. Les dues parts coincideixen en la voluntat d’intensificar aquesta relació, que podria culminar en un agermanament.

Tal com estableix una addenda al pacte d’amistat segellada avui, les dues localitats cooperaran, en primer lloc, per facilitar l’intercanvi de perfils professionals entre agrupacions i associacions relacionades amb el gremi de l’hoteleria, la restauració i el comerç, per incentivar la promoció i l’experiència laboral dels seus ciutadans. Aquesta relació s’inicia amb la signatura d’un primer protocol d’intercanvi entre la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i la Dirección de Trabajo Barilochense, a càrrec del president de l’UHA, Carles Ramos, i el mateix Gennuso. Des de la patronal hotelera d’Andorra es remarca la importància d’un acord d’aquestes característiques perquè facilita fer un triatge de mà d’obra en origen segons les necessitats de cada mercat.

En segon lloc, Andorra la Vella i San Carlos de Bariloche han acordat estendre la relació de cooperació en qüestions esportives, culturals i socials entre els seus joves, un acord que comença amb un primer protocol que han tancat Meritxell Sangrà, presidenta de l’Esquí Club d’Andorra (ECA), Gustavo Gennuso en nom de la Escuela Municipal de Montaña Dona Juan Bautista Barrientos. El conveni permetrà fer estades d’intercanvi de nois i noies del país a Bariloche i viceversa durant les temporades de neu.

L’intendente de San Carlos de Bariloche es reuneix avui, a més, amb representants de la Cambra de Comerç, d’Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) per explorar altres vies de col·laboració.

L’intercanvi i cooperació entre Andorra la Vella i San Carlos de Bariloche va formalitzar-se ara fa tres anys, quan el marc de la Fira mundial del Turisme, FITUR, quan els dos municipis van rubricar un pacte d’amistat. De fet, la ciutat argentina està molt vinculada amb Andorra per l’esquí i anualment més de 300 residents a Bariloche es desplacen al país per treballar durant la temporada d’hivern. Diversos clubs i federacions d’Andorra i de Bariloche, a més, viatgen cada any per realitzar entrenaments.

L’intendente ja va fer una estada a Andorra la Vella ara fa un any en la seva primera visita oficial, durant la qual va conèixer les instal·lacions d’esquí de Grandvalira i va mantenir una trobada amb representants l’Esquí Club d’Andorra i un grup de compatriotes que feien la temporada de neu aquí. Per part de la parròquia, aquest passat juliol Miquel Canturri, en aquell moment cònsol menor, va visitar la localitat andina. Allà es va reunir, entre d’altres, amb la Federació Argentina d’Esquí i diversos clubs locals d’esquí, així com amb la Cambra de Turisme i Comerç de la municipalidad.