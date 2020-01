L’aventurer i divulgador, Nacho Dean, és el primer convidat del Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino, amb una conferència i projecció fotogràfica que porta per títol “Earthwidewalk”. Dean parlarà de la volta al món que va fer l’any entre el 2013 i el 2016: 4 continents, 31 països i 33.000 quilòmetres. Amb tres detalls importantíssims: ho va fer a peu, sense cap mena d’assistència i de forma ininterrompuda. Però més enllà del rècord, el motiu pel qual comença la seva expedició és conscienciar sobre la necessitat de conservar el planeta.

La sessió serà dimecres, 29 de gener, a les 21 h. I l’endemà, dijous, hi ha una nova proposta, aquesta, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Es titula “Himalaiaski. Esquí de muntanya, traces en l’inconegut” i anirà a càrrec d’Ekaterina Osinchkina, Inka Bellés i Guillem Casanova. Aquest equip de muntanyencs va iniciar la seva aventura no per assolir cims sinó per explorar horitzons insòlits. Per això van viatjar fins a Ossètia del Sud o fins a l’extrem oriental de Rússia.

El cicle consta enguany de set sessions que es poden consultar a les webs dels comuns d’Ordino i la Massana. Totes les sessions són gratuïtes i d’entrada lliure. Els assistents, a banda de veure les projeccions, també tindran l’oportunitat de fer preguntes als ponents i resoldre els seus dubtes relacionats amb cadascuna de les propostes. Un cop més, el cicle, organitzat pels comuns d’Ordino i la Massana, compta amb la col·laboració de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia i Viladomat Esports.