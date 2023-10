La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran incorpora un tècnic referent

Isidre Felip, el tècnic referent en recerca incorporat a la RS Alt Pirineu i Aran (Govern.cat)

En una decidida aposta per la investigació en salut, la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha incorporat la figura de referent en recerca al seu equip de professionals. La inclusió d’aquest rol té com a objectiu afavorir la participació en recerca dels professionals assistencials del Pirineu i, alhora, assessorar-los en metodologia i disseny de projectes.

La designació del referent de recerca s’emmarca en la intenció del Departament de Salut de millorar l’accés a la formació, la docència i la recerca, apropant-les al territori per tal de captar talent. En aquest sentit, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, remarca que “potenciar la recerca als centres sanitaris de les nostres comarques és una estratègia clau per a atraure i retenir professionals al territori. Hem de garantir que tot i treballar en territoris allunyats dels grans centres de recerca catalans, puguin dur a terme aquesta activitat investigadora, compaginant-la amb la seva tasca assistencial.”

Pel que fa als àmbits de recerca, atenent les característiques concretes del territori, la regió sanitària busca desplegar principalment línies orientades al coneixement dels problemes més prevalents a la zona, com ara l’envelliment, la cronicitat o la medicina rural o de muntanya, que ajudin a donar resposta a les necessitats de salut i socials de la població del Pirineu.

Una bona demostració d’aquesta aposta per la recerca és el fet que des de la regió sanitària, conjuntament amb l’IRBLleida i la Diputació de Lleida, s’ha impulsat la creació de la beca de recerca en salut per a professionals sanitaris de l’Alt Pirineu i Aran Intramural Resarch Program (IREP) 2023 (Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran), dotada amb dos ajuts de 5.000 euros cadascun per a promocionar la recerca biomèdica/sanitària en aquest territori. Beca que es resoldrà en els propers dies.

Aquest compromís amb la investigació queda recollit en el Pla de Salut 2021-2025, tant de Catalunya com de la regió sanitària, que contemplen la recerca com una palanca de canvi del sistema de salut i inclouen un eix específic encaminat a la recerca i la innovació orientades a fer front a les necessitats de salut i del sistema. A més, a Catalunya, la recerca i la innovació s’emmarquen dins del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS), en què la recerca i la innovació es plantegen com a motors de transformació que aporten solucions als problemes de salut de les persones per mitjà de la integració i la generació de coneixement.