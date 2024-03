Abans de tornar a casa Esteve és 7è i Cornella 22è a l’eslàlom dels Nacionals danesos

Xavier Cornella i Àxel Esteve, a Hafjell (FAE)

Avui dimarts s’ha disputat a Trysil (Noruega) l’eslàlom corresponent al Nacional de Dinamarca, amb Àxel Esteve 7è i Xavier Cornella 22è. Esteve ha marcat un temps de 1.36.72, a 1.18 del guanyador, el noruec Hans Grahl-Madsen (1.35.54), en una cursa en què en la primera ha acabat 12è i a la segona mànega assolia el 9è temps. Finalment, es quedava 7è en una bona cursa per a ell, segons ha explicat el tècnic Greg Ribotto.

Per la seva part, Cornella ha finalitzat 22è en una jornada en què a la segona mànega ha sabut readaptar-se i solucionar els problemes de la primera. L’andorrà ha marcat un temps de 1.38.18, a 2.64 del guanyador. A la primera mànega se situava 28è, però a la segona remuntava posicions fent a més el 5è temps de mànega.

Amb aquesta cursa, l’equip tanca l’estada a Escandinàvia i inicia el viatge de tornada al Principat.

Greg Ribotto, entrenador: “Hem acabat bastant bé aquesta estada. L’Àxel ha fet una bona cursa completa, ha faltat molt poc per a ser una cursa perfecta, alguna imperfecció que es pot arreglar, però globalment ha estat bé. Dues bones mànegues, sobretot la segona. Al Xavier a la primera li ha costat agafar el ritme, no ha tingut un bon ritme de cursa i no ha aguantat la velocitat que necessitava. Una mànega correcta, aquesta primera, i una molt bona segona, on ha remuntat i ha canviat el ritme de la primera. Els dos han fet una bona segona mànega”.