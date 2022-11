La Policia es forma sobre finançament il·lícit de casinos i detecció d’activitats sospitoses

Membres de la Policia, la Justícia i la UIFAND han participat aquest dimecres, dia 16 de novembre, en una formació centrada en el finançament il·lícit de casinos i la detecció d’activitats sospitoses.

Es tracta d’un curs que ha impulsat i organitzat la direcció del Cos de Policia per a reforçar encara més tots els elements de seguretat i prevenció que ja s’estan treballant davant la imminent obertura del casino a Andorra.

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, ha donat inici a la formació, que ha estat impartida per experts del govern dels Estats Units. Els especialistes han posat en relleu com, en l’actualitat, un 3% de l’economia mundial és d’origen il·lícit. Una xifra que han qualificat de “molt significativa”. És per aquest motiu que els analistes han fet èmfasi en la importància de la cooperació i de l’establiment d’un llenguatge comú entre tots els organismes internacionals implicats en la lluita contra el blanqueig de diners. Un camí compartit pel Cos de Policia per tal de combatre aquestes pràctiques.

La formació, que també esdevé, per tant, una manera d’enfortir la col·laboració entre països, ha posat el focus en les diferents eines per a lluitar contra activitats il·lícites que, han dit els experts, “minen el sistema financer internacional”. “Als delinqüents no els importa la imatge dels països, s’aprofiten dels canals legítims per a enriquir-se”.

Durant la presentació, els assistents han vist a quina mena d’activitats es fa front, com es poden mitigar els riscos, i com s’identifiquen i interpreten les activitats sospitoses. Elements necessaris per a actuar amb anticipació davant possibles conductes delictives.