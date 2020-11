La Policia deté 13 persones la darrera setmana, sis per conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues

El 30/10/2020 a les 22:12 hores a Andorra, un home no resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -en l’àmbit domèstic-, i una dona resident de 20 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva -port d’arma blanca-. Requerits per una baralla en la via pública. En el decurs d’una discussió, l’interessat, ex-parella de la dona, la sacseja agafant-la per les seves espatlles i avantbraç. Durant el control, la dona es troba en possessió d’un ganivet de cuina d’una fulla de 9,5 centímetres.