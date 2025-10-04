La Policia adverteix d’una nova estafa per phishing

Nova alerta de la Policia per estafes (Policia d'Andorra)
La Policia alerta d’una nova modalitat d’estafa per “phishing” que afecta principalment empreses, clients i proveïdors. Els estafadors suplanten correus corporatius per a obtenir credencials d’accés. Segons el servei de l’ordre, els afectats reben correus electrònics fraudulents en què se’ls demana fer unes comprovacions a través d’un enllaç. Un cop els capturen les credencials, els estafadors utilitzen el compte compromès per a enviar missatges a tots els contactes del correu electrònic, amplificant així la cadena de l’estafa.

Tal i com publica AndorraDifusió, la Policia recomana no clicar enllaços sospitosos i verificar sempre l’autenticitat dels correus rebuts, especialment si contenen sol·licituds de comprovació o accés a plataformes desconegudes.

