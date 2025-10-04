Jornades per a l’Excel·lència: Guillem Casal destaca el compromís del Govern amb la gestió sostenible de l’aigua

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha subratllat la importància de l’aigua com a recurs essencial per al desenvolupament econòmic, social i cultural d’Andorra i ha assegurat que el Govern està compromès amb la gestió sostenible d’aquest bé finit. Ho ha apuntat durant la seva participació a la XII edició de les Jornades per a l’Excel·lència, que enguany porten per títol ‘Els reptes de l’aigua: la gestió de l’aigua per un demà sostenible’ i que acull la població catalana d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà).
El ministre ha remarcat que la gestió eficient de l’aigua és una prioritat del Govern, tal com estableix la Llei d’Economia Circular, que fixa l’objectiu de reduir el consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia. El 2024, Andorra ha assolit el seu consum més baix, amb 142 litres per persona i dia tenint en compte la població equivalent, gràcies a la sensibilització i la implicació de la ciutadania. El ministre ha remarcat que cal seguir treballant per a reduir aquest consum per a assolir l’objectiu marcat.
En aquest sentit, Casal ha explicat que el Govern està treballant en l’elaboració d’una nova llei de l’aigua, amb l’objectiu de modernitzar el marc normatiu vigent des de 1985 i adaptar-lo a la Directiva Europea Marc de l’Aigua. Aquesta nova legislació garantirà una gestió integral del recurs hídric, la declaració del bé de domini públic, la creació d’una autoritat competent i la planificació sostenible, sota els principis d’eficàcia, eficiència i participació ciutadana. “Cuidar l’aigua és cuidar la biodiversitat i preservar bona part de la nostra història; aquest és el llegat que volem transmetre a les futures generacions”.
Andorra disposa de més de 80 estanys i llacs, una seixantena de rius i 7 masses d’aigües subterrànies, que conformen un patrimoni natural de gran valor. Per això, el ministre també ha recordat que la qualitat de l’aigua és un dels pilars fonamentals de la política mediambiental del Govern. Durant el 2024 aproximadament el 80% de les aigües superficials d’Andorra gaudien d’una qualitat excel·lent o molt bona, tant des del punt de vista biològic com fisicoquímic. Aquesta qualitat és possible gràcies als sistemes de sanejament que engloben la pràctica totalitat de les aigües residuals generades al país, contribuint a la preservació dels ecosistemes aquàtics i a la protecció de la biodiversitat.
La directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, també ha pres part de les jornades amb la participació a unes de les taules rodones dedicada a la conservació dels espais protegits. En aquesta taula, ha explicat els treballs que porta a terme el Govern per a millorar la qualitat de l’aigua i assegurar una bona qualitat dels ecosistemes aquàtics, i la importància d’aquests ecosistemes tant rics en biodiversitat en la protecció del territori. Així mateix, ha exposat el projecte que està impulsant el país per a la creació d’un nou parc natural entre les parròquies d’Ordino i Canillo que permetrà protegir el 30% del territori nacional.
Les Jornades per a l’Excel·lència, que se celebren anualment a la localitat catalana d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), són un espai de reflexió i un punt de trobada de professionals i empresaris de diferents sectors, amb la voluntat d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya del Pirineu. Des de l’any 2022, s’organitza a Andorra una taula rodona prèvia sota la mateixa temàtica. L’edició d’enguany ha posat l’accent en la gestió de l’aigua des de múltiples dimensions: l’impacte del canvi climàtic, l’energia hidroelèctrica i la innovació tecnològica, la conservació ambiental, la governança i els efectes socioeconòmics als territoris de muntanya.