La Pascalina: la primera calculadora

Una calculadora (Getty images)

La història de la calculadora comença al segle XVII, amb la necessitat creixent de mecanitzar els càlculs per a fer-los més ràpids i precisos. El protagonista d’aquesta història és Blaise Pascal, un jove matemàtic i filòsof francès, considerat l’inventor de la primera calculadora mecànica. El 1642, quan només tenia dinou anys, Pascal va crear el primer dispositiu que permetia fer operacions aritmètiques de manera automàtica.

Aquesta màquina es coneix amb el nom de Pascalina. L’objectiu de Pascal en desenvolupar-la era ajudar el seu pare, que treballava com a recaptador d’impostos i havia de realitzar càlculs llargs i complicats amb freqüència.





Però, com era la Pascalina?

La Pascalina era una calculadora mecànica basada en un sistema d’engranatges i rodes dentades que funcionaven mitjançant una sèrie de cilindres numerats. A través d’un conjunt de rodes giratòries, l’usuari podia realitzar sumes i restes, encara que amb certes limitacions, ja que les multiplicacions i divisions no eren automàtiques. Tot i això, va ser un avenç revolucionari per a l’època.

La màquina estava feta de metall i funcionava de manera similar a un comptador mecànic. Cada vegada que una roda feia una volta completa, incrementava automàticament la xifra de la següent roda, cosa que permet, així, efectuar operacions aritmètiques senzilles. La màquina podia realitzar càlculs amb nombres de fins a vuit xifres, cosa que la convertia en una eina força útil per als comptes complexos.

La Pascalina no va ser un èxit comercial immediat (només es van construir unes poques desenes de màquines), però va obrir el camí per a futurs invents en el camp de la computació. Altres inventors, com Gottfried Wilhelm Leibniz, van perfeccionar el concepte de la calculadora mecànica en dècades posteriors, afegint-hi funcionalitats com la multiplicació automàtica.

Aquesta invenció marca el punt de partida de la història de les calculadores, que evolucionarien fins a les màquines modernes que utilitzem avui dia. La Pascalina no només va ser una eina pionera, sinó també un símbol de l’enginy humà aplicat a resoldre problemes complexos a través de la tecnologia.