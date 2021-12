La pandèmia de Covid-19 torna a cancel·lar el Pessebre Vivent d’Escaldes

Novament, la situació sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19 no permet la representació a la part alta d’Escaldes-Engordany del tradicional Pessebre vivent, però per no perdre la tradició des del Comú escaldenc s’ha dissenyat una iniciativa per mantenir present l’espectacle.

Diversos comerços de la part alta d’Escaldes-Engordany lluiran als seus aparadors objectes de l’atrezzo del Pessebre Vivent acompanyats de fragments del text d’Esteve Albert. Un homenatge que mantindrà viva al llarg de les festes de Nadal la presència d’aquesta tradició.

Als comerços s’hi afegeixen l’Oficina de Turisme amb una breu ressenya històrica, l’Arxiu històric amb una selecció de cartells de les diferents edicions del Pessebre vivent i la Biblioteca Comunal incorporarà, a més, una petita mostra amb fotografies de cada una de les 6 edicions del Pessebre vivent.