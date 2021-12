Maeva Estevez, 34a a la Copa del Món de Snowboard de Cervinia

La Copa del Món de Snowboard de Cervinia ha estat la segona de Maeva Estevez aquesta temporada. Aquest divendres s’han celebrat les qualificacions, on ha estat la 34a.

Estevez, en aquesta ocasió, no ha pogut classificar-se per a les finals entre les 16 millors. A la primera ronda ha marcat el 30è temps amb 45.58, a 2.23 de la 8a plaça que donava la classificació a les primeres vuit dones. A la segona mànega, amb les altres vuit places en joc, Estevez ha sortit a per totes però no ha pogut completar la baixada.

Al final, amb tots els temps completats, la seva posició ha estat la 34a.