La neutralitat carboni centra les reunions bilaterals de Calvó amb Portugal i Costa Rica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, s’ha reunit aquest dijous al matí amb el ministre de Medi Ambient i d’Acció Climàtica de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, en el marc de la celebració de la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26) que s’organitza a Glasgow. Ambdós representants han intercanviat les diferents accions i iniciatives que du a terme cada país per combatre el canvi climàtic i avançar cap a l’objectiu mutu de la neutralitat carboni el 2050.

De fet, Portugal va ser un dels primers països, el 2016, a assumir com a propi l’objectiu ambiciós d’assolir la neutralitat carboni l’any 2050, és a dir, que el país tingui la capacitat d’absorbir les mateixes emissions que emet i el seu balanç sigui neutral. Aquesta iniciativa ambiciosa també l’ha assumit Andorra, que així ho va comunicar a la comunitat internacional quan va actualitzar la seva contribució nacional de lluita contra el canvi climàtic.

Amb la voluntat d’incidir amb l’acció climàtica dels dos països, així com en matèria d’agricultura i medi ambient, Calvó i Matos s’han emplaçat a impulsar un MoU, un acord de col·laboració en aquestes temàtiques.

Bilateral amb Costa Rica centrada en les solucions basades en la natura

Per altra banda, Calvó també ha mantingut una reunió bilateral amb la ministra de Medi Ambient de Costa Rica, Andrea Meza, país amb el qual Andorra té un acord de col·laboració que impulsa intercanvis freqüents en l’àmbit de l’acció climàtica.

Durant la reunió Andorra ha mostrat un especial interès en l’experiència de Costa Rica que basa part de les solucions per afrontar la crisi climàtica a través de la natura.

Per altra banda, les dues ministres també han abordat aspectes comuns relacionats amb el sector agrícola i ramader i com la seva activitat pot contribuir a mitigar i disminuir les emissions de CO₂. En aquest aspecte, Calvó ha explicat a Meza que actualment Andorra ha aprovat un Projecte de Llei pel desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. El que busca aquest text és fomentar les iniciatives que permetin consolidar i ampliar els àmbits d’actuació del sector per assegurar el relleu generacional i incrementar la competitivitat i productivitat.

Finalment, la delegació andorrana ha presenciat les declaracions de les associacions i de la societat civil que s’han dut a terme a la sala plenària i que han convidat als Estats a prendre mesures contundents i immediates en l’acció climàtica.