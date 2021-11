Un nou ascensor d’ús públic connectarà la zona del Lycée amb l’avinguda Santa Coloma

El Consell de Comú ha aprovat un suplement de crèdit de 342.000 euros per iniciar la construcció d’un ascensor que unirà l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls, i que es preveu que estigui operatiu a la primavera. Amb la intenció de seguir millorant d’una manera substancial la mobilitat a peu dels veïns de carrers separats per desnivells importants, el Comú d’Andorra la Vella tirarà endavant, a més, una nova connexió vertical que unirà el carrer Prada Motxilla (zona del Lycée) amb l’avinguda Santa Coloma.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha anunciat aquest dijous el Comú ha signat un conveni amb els propietaris d’un futur edifici, mitjançant el qual construiran aquest nou ascensor d’ús públic. L’equipament permetrà unir a peu i d’una manera ràpida i còmoda la zona del passeig del riu amb l’avinguda Santa Coloma, i, a través d’un segon ascensor, pujar cap al carrer Ciutat de Valls. Els veïns del barri disposaran, a pocs metres, de la connexió vertical La Quirola, que funciona des del 2018 i que uneix l’avinguda Príncep Benlloch amb Tobira.

També s’han aprovat moviments pressupostaris per poder tirar endavant projectes destacats com la reforma i l’embelliment del carrer Verge del Remei de Santa Coloma -on es construiran voravies i se’n milloraran les ja existents a la zona propera a la caserna de Bombers-, o la construcció d’un camp de bàsquet al carrer Prat Salit -el projecte guanyador del primer Pressupost Participatiu sorgit de les propostes dels ciutadans de la parròquia.

En paral·lel, aquest dijous, també s’ha donat llum verd a dos crèdits extraordinaris: un primer de 19.000 euros per adquirir l’escultura de Judith Gaset que s’ubicarà al Parc Central, en el projecte de galeria a l’aire lliure que complementarà la sala d’exposicions que s’inaugurarà aviat; i un altre de 56.000 euros per construir un dic de protecció a la zona de la Comella adjacent a l’edifici del British College.

El partit socialdemòcrata han oposat a la inclusió d’una nova addenda al contracte de concessió per la qual el Comú d’Andorra la Vella assumeix la totalitat del cost de l’ampliació d’un dic, entenent que es tracta d’una despesa d’explotació, de la qual se n’ha de fer càrrec el concessionari. “Considerem que el Comú ha d’invertir en equipaments públics que reverteixin a un major nombre de ciutadans de la parròquia i, en aquest cas, es tracta de reduir el cost de construcció a una empresa privada amb ànim de lucre que dona servei a un nombre reduït de ciutadans, i de les diferents parròquies del país”, ha reiterat Carmona.

El Consell de Comú, a més, ha signat una addenda al contracte de concessió de la gestió de la recollida de residus urbans per reforçar el servei.

D’altra banda, els socialdemòcrates han manifestat que els pisos per a la gent gran del Casal Calones tenen una llista d’espera de 15 persones i que hi ha 4 pisos pendents de ser reformats -un a punt d’acabar, dos que tot just es començaran ara els treballs i un quart que encara s’ha de decidir el projecte de reforma-. Els socialdemòcrates han demanat celeritat i dotar dels recursos pertinents la conselleria de Social per poder-hi donar resposta.

Dolors Carmona, ha expressat preocupació pel fet que alguns projectes tirin endavant i d’altres es retardin. Així, considera que hi ha actuacions que cal prioritzar i que qüestions que afecten habitatge i gent gran “haurien de passar per davant” d’altres. És el cas del Casal Calones, ja que avui en dia l’habitatge és un “problema real” i la gent gran són “ciutadans sensibles”.

Liquidació pressupostària del tercer trimestre

Durant el Consell de Comú també s’ha informat de l’execució pressupostària del tercer trimestre de l’any. A final de setembre s’havien liquidat el 55,79% de les despeses i el 58,62% dels ingressos, per la qual cosa hi havia un resultat de superàvit d’1.696.667 euros. L’endeutament se situava en 24 milions, el que correspon al 52,3% del màxim permès per llei (el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els darrers tres anys).