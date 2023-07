La mobilitat juvenil, tema d’interès entre Andorra i el Regne Unit

Espot i, just a la seva dreta, l’ambaixador del Regne Unit acreditat a Andorra, Hugh Elliott (SFGA)

“Promoure l’accés dels joves a unes oportunitats que els permetin treballar, aprendre la llengua i obtenir una millor comprensió de la cultura i la societat d’altres països”. Amb aquest objectiu com a eix central, el Govern ha signat aquest divendres un protocol d’entesa amb el Regne Unit per a establir un Programa de mobilitat juvenil –Youth Mobility Scheme (YMS)– que faciliti l’atorgament d’un permís de residència i treball als joves d’entre 18 i 30 anys als territoris respectius.

La formalització de l’acord ha estat a càrrec de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixador del Regne Unit acreditat a Andorra, Hugh Elliott, qui s’ha desplaçat fins a Andorra i s’ha reunit també amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres Jordi Torres i Conxita Marsol.

Concretament, l’entesa facilita l’adquisició d’un visat per a viure i treballar al Regne Unit i Irlanda del Nord per un període inicial de 12 mesos prorrogable fins als 24 mesos màxim. Inicialment, el programa tindrà un total de 100 places per a cadascun dels països i entrarà en vigor a partir del 2024 amb la comunicació corresponent de l’obertura de convocatòria i els requisits concrets per a poder-hi accedir.

Aquest nou programa de mobilitat juvenil se suma a l’oferta actual per a poder residir i treballar al Canadà, Irlanda, Alemanya i a la futura signatura del conveni amb Austràlia, que encara no està en vigor.

Durant les reunions de treball amb el cap de Govern i els ministres, també s’han pogut tractar altres temes d’interès bilateral amb la voluntat de reforçar la col·laboració entres els dos països. En aquest sentit, i en l’àmbit financer, s’ha avançat en la negociació per a l’establiment d’un Conveni per a evitar la doble imposició (CDI) amb la fixació de primeres rondes tècniques de treball per a configurar l’entesa. Aquest mecanisme, que Andorra ha establert amb una desena de països, permet diversificar els sectors d’inversió.