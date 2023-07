Marsol vol que patronals i sindicats resolguin les revisions salarials

Landry Riba i Conxita Marsol amb representants de sindicats i patronals (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha convocat aquest divendres el primer Consell Econòmic i Social de la legislatura, durant el qual ha emplaçat patronals i sindicats a arribar a un acord per a les revisions salarials del 2024.

En aquest sentit, Marsol ha anunciat que el Govern no tornarà a intervenir més enllà de fixar el salari mínim, que anirà incrementant-se de manera progressiva fins a arribar al 60% del salari mitjà. Les parts, que coincideixen que cal avançar en els convenis col·lectius i l’establiment de més comitès d’empresa, s’han compromès a portar una proposta d’acord al proper Consell Econòmic i Social que es convocarà la segona quinzena de setembre.

El Consell Econòmic i Social ha acordat la creació d’una comissió de treball reduïda per a afrontar la política migratòria i, en especial, anticipar les necessitats de treballadors per a establir la quantitat de permisos de residència i treball temporal que cal atorgar segons les necessitats del mercat laboral. En aquest sentit, avui s’ha donat el vistiplau per a elevar al Govern l’aprovació pròximament d’una ampliació de les quotes d’estiu. Avui dia se n’han exhaurit prop de 500 de les 600 atorgades, i es proposarà l’increment de la quota inicial en 500 treballadors més.

A la reunió d’avui ha assistit el secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, que ha exposat modificacions legislatives derivades de l’Acord d’associació. El Consell Econòmic i Social ha coincidit a indicar que, més enllà de les obligacions europees, és important regular les empreses de treball temporal i establir un fons de garantia salarial.