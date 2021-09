La ministra Maria Ubach es reuneix amb el ministre de Relacions Exteriors de Xile, Andrés Allamand

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha rebut aquest divendres a la tarda a l’Edifici Administratiu del Govern al ministre de Relacions Exteriors de Xile, Andrés Allamand, on ambdós han mantingut una reunió de treball per tractar diferents àmbits de la cooperació bilateral i multilateral.

La visita, la primera d’un ministre de Relacions Exteriors xilè al Principat, s’emmarca en el 25 aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Xile i Andorra. En aquesta trobada, Ubach i Allamand han compartit la situació sanitària a Andorra i a Xile generada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. Els dos ministres han coincidit a ressaltar el paper del multilateralisme com a eina per fer front a reptes actuals en matèria de salut i medi ambient. Ambdós ministres han posat en relleu la importància de Conferència Iberoamericana per fomentar la cooperació en la regió.

Pel que fa a l’àmbit financer, Maria Ubach ha traslladat a Andrés Allamand l’agraïment del Govern d’Andorra per la recent confirmació de Xile per iniciar les negociacions per a la signatura d’un Conveni de no Doble Imposició (CDI). Unes converses que es van iniciar a mitjans de l’any 2020 a proposta del Ministeri de Finances andorrà i que ara fructifiquen amb la voluntat compartida d’assolir un CDI en relació amb els impostos sobre la renda, sobre el patrimoni i per a la prevenció de l’evasió i elusió fiscal entre ambdues parts. Aquest acord reforçarà els vincles ja existents entre el Principat i el país sud-americà.

Sobre l’obertura econòmica, Ubach ha ressaltat l’important paper de Xile com a actor regional a Amèrica Llatina, i alhora en l’àmbit internacional, pel que fa a l’emprenedoria i les startups. La ministra s’ha interessat per l’experiència xilena en la diversificació de la seva economia per tal de compartir visions i aconseguir establir sinergies entre els departaments encarregats d’aquests afers a Andorra i a Xile.

Els dos ministres també ha posat en relleu la importància de cooperar en l’àmbit del turisme i així posar en aplicació el memoràndum d’entesa en matèria de turisme i explorar la possibilitat de treballar un acord sobre l’intercanvi dels joves.

Des del Ministeri d’Afers Exteriors es valora la trobada de manera molt positiva perquè s’han pogut explorar noves vies de col·laboració, així com l’establiment d’un full de ruta que servirà de guió per tenir definits els eixos en la relació entre Andorra i Xile.