Dos accidents de trànsit amb motos implicades aquesta tarda a l’avinguda Príncep Benlloch.

El primer, a la intersecció amb la Baixada del Molí, sense intervenció de cap altre vehicle.

En el segon s’apunta a una taca d’oli com a possible motiu de la pèrdua del control de la motocicleta per part del conductor.

Els dos motoristes han resultat ferits lleus.