“La millor disfressa”, el contacontes de Carnaval s’ha representat avui al Pas de la Casa

“La millor disfressa”, el conte interpretat per Vanessa Silva ha estat el punt i final de la setmana de Carnaval al Pas de la Casa. L’activitat organitzada per la biblioteca ha tingut lloc aquesta tarda amb un total de 14 places disponibles per complir amb els protocols de sanitat i amb els més menuts de la parròquia disfressats i gaudint de l’espectacle interactiu.

“La millor disfressa” és una breu representació narrativa on, Vanessa Silva, obre el bagul de disfresses i ens demostra que el secret per viure un carnaval feliç i esbojarrat no depèn tant de la disfressa que portem sinó de l’actitud.

Aquesta activitat dirigida al públic infantil i familiar es repetirà demà a la biblioteca d’Encamp a les 11 h del matí.

La setmana de Carnaval finalitza també a l’Àrea de Jovent i a l’Espai Jove

Durant tota la setmana de vacances de Carnaval els joves de la parròquia han pogut gaudir d’activitats i sortides, com per exemple al 360 Xtrem. La setmana de vacances ha finalitzat amb tots els nens i nenes disfressats per no perdre la tradició.