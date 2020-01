El comú de Canillo aprova l’estructura de la nova corporació i els càrrecs de confiança per als pròxims quatre anys. A més, en el primer consell del nou consolat celebrat aquest passat vespre també s’ha parlat del Palau de Gel, Ensisa i una possible entrada del comú a l’accionariat del túnel d’Envalira.

El comú de Canillo defineix set conselleries per als pròxims quatre anys. Francesc Camp liderarà la de Turisme i Cultura, mentre que Marc Casal cedeix la de Finances, que havia encapçalat el darrer mandat, a Begoña Rubio. El cònsol menor no comandarà cap conselleria, tot i que estarà present en algunes comissions de treball. Miquel Casal es farà càrrec de Gent Gran i Benestar, Cerni Pol d’Urbanisme i Anna Palmitjavila de Joventut i Esport. Rafel Casal i Elisabeth Font seran consellers d’Obres i Serveis, i Agricultura i Medi Ambient, respectivament. Meritxell Moya manté el càrrec de secretària general i Josep Maria Francino ho fa amb el d’interventor general.

En el primer consell de comú del nou mandat també s’ha parlat sobre el consell d’administració del Palau de Gel i Ensisa. Des de l’oposició s’ha demanat poder formar-hi part, a més d’obtenir la informació en tot moment. La majoria, per la seva part, considera que la seva tasca s’ha de portar a terme des de les comissions.

“El consell d’administració no és un lloc per fer política. La política es fa al consell de comú, es fa a les comissions. És aquí on als membres de l’oposició se’ls informarà dels diferents elements que siguin d’interès tant d’Ensisa com del Palau de Gel. Segurament costa d’entendre per part de l’oposició, però creiem que és la millor forma de funcionar”, defensava el cònsol major, Francesc Camp. La consellera de la minoria Dolors Cabot demanava, però “transparència”. “Veurem la voluntat de la transparència quina serà i esperem que no hàgim de ser repetitius en els consells de comú per la falta d’informació. En principi, el vot de confiança hi és”, concedia.

Pel que fa a la negociació de la renovació del contracte del terreny on s’ubica el Palau de Gel, Camp ha assegurat que es mantindrà una reunió amb la propietat aquest mateix mes, després d’analitzar l’estat de la situació. Tot i no estar previst en l’ordre del dia, l’oposició també ha volgut preguntar sobre una possible entrada del comú a l’accionariat del túnel d’Envalira. El cònsol major admet que es va proposar el mandat anterior, tot i que afirma que encara l’operació es troba en un estat embrionari.