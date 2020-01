Sessió ràpida de consell de comú d’Andorra la Vella ahir a la tarda per aprovar el nomenament de la junta de govern i la creació de les conselleries i comissions pel nou mandat que acaba de començar. Es multiplica el nombre de conselleries, que passen a ser una quinzena. També va prendre possessió el nou secretari general.

Primera sessió del nou consell de comú d’Andorra la Vella amb la majoria de Demòcrates, Liberals i Progressistes-SDP i la minoria del Partit Socialdemòcrata. Un mandat, el 2020-2023, que tindrà 16 conselleries i cadascuna comptarà amb comissions de seguiment.

Donat el gran nombre, i que només són tres consellers, els socialdemòcrates van demanar si no poguessin assistir a alguna que es revisi i torni a passar pel consell de comú. “Ara ens trobem que han fet un repartiment i no sabem si s’ajusta ben bé perquè encara no està calendaritzat. És una mica aquesta precipitació que no ens agrada i que sempre hem posat de manifest. I a la vegada això va en detriment del que és la bona planificació i la bona gestió. Esperem i desitgem que entre tots trobarem aquest moment conjunt per poder treballar i d’entrada hem de ser positius”, manifestava Dolors Carmona.

La cònsol major confia que no hi haurà problema per adaptar-s’hi i facilitar l’assistència de tots els consellers. Conxita Marsol va explicar que el que s’ha fet és separar més les conselleries i que moltes es podran treballar conjuntament en comissió.

Al final, Àngel Grau va jurar el càrrec de secretari general del comú d’Andorra la Vella, després de quatre dècades al d’Escaldes-Engordany. I Joan Obiols va renovar el càrrec d’interventor comunal.