La joventut centra el Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus

Imma Tor i Jaume Duch (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest dilluns al 42è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) que ha acollit la ciutat francesa de Toulouse. La ministra participa en la seva qualitat de presidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Territorial (OACT) acompanyada del cònsol major de Sant Julià i vicepresident de l’OACT, Cerni Cairat. La trobada anual ha permès refermar el compromís de totes les parts per a continuar treballant per a aprofundir en la cooperació transfronterera al servei de les persones, apostant pels valors de la cohesió social, política i territorial de la Unió Europea, així com posar al centre la joventut del territori.

En aquest sentit, Tor ha ressaltat, durant el discurs, que el Govern està enllestint el Pla Nacional de la Joventut, que es presentarà pròximament. El document té entre els seus objectius promoure el desenvolupament integral de projectes de vida dels joves; i afavorir els espais i les eines perquè els joves puguin participar de manera autònoma en els processos de presa de decisions.

Imma Tor ha subratllat que es tracta d’un projecte transversal i que s’ha elaborat de forma participativa, comptant amb la col·laboració dels punts joves de cada parròquia i de 370 joves del Fòrum Nacional de la Joventut. “Els joves i el seu futur són una prioritat pel Govern, per això esperem que les prioritats i accions ajudin a millorar el dia a dia dels joves del país”, ha destacat.

De fet, durant aquest cap de setmana i en el marc de la CTP també ha tingut lloc a Toulouse el 4t Fòrum Transpirinenc de la Joventut, on més de 50 joves de França, Espanya i Andorra han reflexionat i debatut sobre el seu futur. Aquest espai de diàleg, al qual també va prendre part el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, busca fomentar la participació de joves del territori transfronterer dels Pirineus, comunicar les seves necessitats i reforçar el seu impacte en les polítiques públiques dels territoris pirinencs. És una iniciativa que sorgeix arran de l’Estratègia Pirinenca i que és promoguda pel Grup de treball de joventut de la CTP.

En el seu discurs, la ministra Imma Tor també ha celebrat l’evolució positiva dels diversos projectes POCTEFA en els quals participa Andorra i que permeten reforçar la cooperació entre els diversos territoris en aspectes claus, com per exemple, el canvi climàtic. De fet, fa un any, en aquest mateix escenari, es posava en marxa el projecte Pyrenees4Climate, liderat per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i la Comunitat de Treball dels Pirineus, una experiència emblemàtica de cooperació transfronterera en matèria d’adaptació al canvi climàtic en zones de muntanya.

Finalment, Tor també ha volgut recordar que els llaços amb els territoris propers passen per una nova relació d'associació amb la Unió Europea. El futur Acord, en cas de validar-se per la ciutadania en la consulta vinculant, "permetrà la plena participació d'Andorra al mercat interior, tot tenint en compte les especificitats lligades a la seva petita dimensió territorial", ha apuntat. "En aquest moment en què Europa i el món fan front a greus conflictes, la cooperació transfronterera té més sentit que mai", ha emfatitzat.





Trobada amb el conseller d’Acció Exterior de Catalunya

De forma paral·lela a la celebració del Consell Plenari, la ministra Tor s’ha trobat amb el conseller català d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i amb el nou comissionat per a les relacions interpirinenques, Joan Ganyet, amb qui ha tingut ocasió d’intercanviar sobre diferents temes d’interès compartit entre els dos territoris.