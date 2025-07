La JOCAND presenta AmoreAmores, un crit d’amor en temps de fredor emocional

Darrers preparatius per a la representació d’AmoreAmores (Facu Santana)

La Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND) presenta AmoreAmores, una proposta escènica sorgida del taller de noves dramatúrgies conduït pel dramaturg Jaume Viñas. L’estrena tindrà lloc aquest diumenge, 27 de juliol, a les 18 hores, a la segona planta de la sala Sergi Mas, a Sant Julià de Lòria, i serà un esdeveniment gratuït i sense reserva prèvia, fins a completar l’aforament.

AmoreAmores és una explosió poètica i crua al voltant de la necessitat d’afecte i l’estima en un món cada cop més desconnectat emocionalment. A través d’un llenguatge escènic híbrid i multidisciplinari, l’espectacle proposa un viatge introspectiu on paraula, so, música i moviment dialoguen per a explorar l’essència de les relacions humanes, la fragilitat de l’individu i la tendresa com a resistència.

La proposta busca trencar amb els formats convencionals i donar veu als neguits de la generació emergent, posant en relleu la complexitat de l’amor en temps dominats per la virtualitat, la pressió social i l’autoconfinament emocional. AmoreAmores és el resultat del taller que imparteix Jaume Viñas a les joves de la JOCAND des del passat 19 de juliol i que busca donar eines de dramatúrgia i teoria teatral a les membres de la companyia.

AmoreAmores forma part de la programació cultural de la Festa Major de Sant Julià de Lòria i és una nova mostra del compromís de la JOCAND amb les noves veus, les dramatúrgies contemporànies i el talent emergent del país.





FUNCIONS

– Data i hora: Diumenge 27 de juliol a les 18.00 h

– Lloc: Segona planta de la sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria

– Accés: Gratuït, sense reserva prèvia (fins a completar aforament)