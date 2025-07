Els sindicats perden la paciència per l’afer de les graelles salarials

Reunió entre el Govern i els sindicats de l’Administració (arxiu / SFGA)

Més reaccions i exigències per part dels sindicats després de la darrera trobada amb el Govern, aquest dijous, pel que fa a la política retributiva del personal de l’Administració. Una reunió més de treball i no definitiva, com es pensava en un inici, a causa de les diferents interpretacions al voltant de l’aplicació d’un consens que es dilata en el temps.

Sis dels sindicats de sectors com educació, justícia, el centre penitenciari, el cos general i bombers han emès un comunicat aclarint que en cap cas han comès un error d’interpretació, sinó que el problema rau en els canvis de discurs i la manca de seriositat de l‘Executiu. El ministre de Funció Pública va aclarir les condicions pressupostàries i es compromet a estudiar nous escenaris per a atansar posicions.

El motiu de discrepància és que els sindicats creien que l’increment salarial i la compensació per la manca de progressió en la carrera professional s’aplicaven de forma conjunta, una opció inviable per a l’Executiu a nivell pressupostari.

Enmig d’aquest clima de malestar i desgast, per a recuperar la confiança i seguir treballant els sindicats reclamen que es comparteixi la informació amb totes les parts implicades de forma prèvia i completa. En definitiva, que es treballi per a aconseguir una actualització dels salaris segons la situació del mercat de forma justa i equitativa.