“La isla de Bergman” de Mia Hansen-Love

Mia Hansen-Love, la realitzadora francesa de films tan delicats com “Le père de mes enfants” (2009) o “Un amor de juventud”(2011) s’estrena ara rodant en anglès en el lluminós i transparent film ‘La isla de Bergman’, presentat a competició en el 74è Festival de Cinema de Canes. Tony (Tim Roth) i Chris (Vicky Krieps), una parella admiradora del cinema de Bergman, s’instal·len uns dies d’estiu a l’illa sueca de Farö, l’emblemàtica illa on Ingmar Bergman va fundar la seva residència per a escriure, viure i treballar.

El film, per descomptat, participa de la mítica de l’obra de Bergman, amb presència de llocs sagrats d’aquesta cinefília. Es citen, es veuen i es discuteix diversos films de Bergman i es parla del seu llegat, amb l’assistència a un passi privat de ‘Gritos y susurros’ (1972). Però s’incideix sobretot en el concepte de l’illa de Farö entès com un espai de creació que atreu nombrosos artistes.

Tony és un cineasta conegut amb un univers creatiu molt productiu mentre que Chris és una escriptora estancada a la recerca d’una història i de la inspiració per a poder-la escriure. Ella es mou en llibertat per l’illa i es deixa portar per l’atzar i coneix un estudiant bergmanià que li possibilita l’accés als llocs menys turístics o l’entrada al temple del mestre suec on escrivia. El film de Hansen-Love, com els films de Bergman, també fa un escrutini a la relació de la parella visitant.

El film es desdoblarà quan ella li explica al marit el relat que ha imaginat, en realitat, fruit de la seva pròpia experiència a l’illa. Aquest relat és recreat en imatges amb protagonisme de Mia Wasikowska i Anders Danielsen Lie, la qual cosa genera un bonic exercici metanarratiu que planteja un fèrtil diàleg entre ficció i realitat. Una història imaginada que s’incrusta en la vida dels personatges en un trajecte d’influències recíproques. Anotar la participació del crític català Jordi Costa interpretant un professor de Barcelona que participa amb altres visitants en una ruta sobre Bergman.