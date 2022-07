Juliol és un mes de vacances per a moltes persones, i, per tant, amb molt més temps per a la cura del nostre jardí, hort urbà, plantes d’interior, terrassa i balcó.

El calendari d’aquests espais al juliol, en part, guarda molta similitud amb el mes anterior: es continuen recol·lectant els fruits de l’hort, cal anar preparant el terreny per a les noves plantacions, els regs són fins i tot més freqüents si no hi ha pluges, i aquests han d’efectuar-se al capvespre, ja que l’evaporació és menor i així les plantes utilitzen millor l’aigua. A més, evitem el risc de cremades pel sol perquè les gotetes d’aigua sobre les fulles, poden fer efecte lupa i produir danys en aquestes.

Parlem del calendari de l’hort al juliol:

Podem fer escocells al voltant dels fruiters per a ajudar a recollir i usar millor l’aigua del reg.

Transcorreguts uns dies del reg, remoure la capa superficial del terreny per a evitar que es perdi aigua per transpiració i distanciar així els regs.

Mantenir l’hort lliure de males herbes per a evitar competència amb elles i plagues.

Collir cebes, tomàquets, carabassons, pebrots, enciams, cogombres, mongetes i altres hortícoles típiques d’aquestes dates.

Podem continuar sembrant aquest ampli grup d’hortícoles, ja que fins ben entrat la tardor podem continuar collint els seus fruits.

Aprofitem per a anar podant les branques danyades dels arbres.

Per Floresyplantas.net