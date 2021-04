Moltes persones reaccionen amb ràbia quan se senten amenaçades. És un estat d’alerta que genera adrenalina a través de l’activació del sistema nerviós simpàtic perquè puguem combatre el que en un moment s’interpreta com una amenaça.

En la seva accepció més positiva, la ira té com a objectiu donar-nos força per protegir-nos i poder sobreviure. Però moltes vegades mostrem entusiasme quan no la necessitem. Aquesta emoció té moltes conseqüències a nivell fisiològic i de comportament: el pols s’accelera, el cor batega ràpid, la respiració s’agita; però també comporta que les persones al teu voltant se senten incòmodes, amb por i desitjos d’allunyar-se. Ningú vol relacionar-se amb una persona que esclata de forma descontrolada i que diu i fa coses que després costa oblidar, i que en molts casos condicionen el tracte de per vida.

El camp de les emocions és riquíssim: la tristesa, la frustració, l’alegria, la gelosia o la pena. Té centenars d’elles. Per què ha triat expressar-se amb fúria? Si el que necessita és desfogar-se, faci-ho, però no amb aquest vestit que li genera malestar a vostè i als que l’envolten. No hi ha cap manual en què s’especifiqui que la ira és la resposta idònia per expressar quan alguna cosa va malament.

Localitzi el motiu del seu enuig. I pregunteu-vos: el motiu justifica la resposta? Si és no, pensi amb full de paper i llapis davant en altres alternatives per enfrontar-se al seu enuig i resoldre-ho. Busqui moltes, faci una pluja d’idees, fins i tot basades en l’humor: com pensaria i reaccionaria algú que viu al camp, envoltat d’ocells i amb un ritme lent de vida? Tant de bo aconseguís riure mentre realitza l’exercici. El riure relaxarà el seu sistema nerviós i podrà contemplar el moment des d’un punt de vista més enriquidor.

Un cop tingueu escrites totes les alternatives, llegeixi i decideixi, en funció de la seva forma de ser, com li agradaria comportar-se la propera vegada davant d’aquesta situació.

Potser no aconsegueix actuar d’aquesta manera alternativa immediatament, però a força d’interès i entrenament, segur que en un futur molt proper aconsegueix anar controlant a poc a poc la seva manera de procedir.

Els consells per controlar la seva ira i buscar altres alternatives més sanes per mostrar el seu enuig han de començar per preguntar-se com d’amenaçant és el motiu que el genera. La valoració racional de la situació, contemplar-la des d’una altra perceptiva, li donarà una dimensió diferent.

Si aconseguim ser honestos amb nosaltres mateixos, probablement vegem que estem obtenint satisfacció de tenir raó i que l’altra persona sigui dolenta. De fet, ho estem gaudint tant que una part de nosaltres realment no vol que pagui el deute, ja que, aleshores, ja no podríem gaudir del plaer secret de convertir-lo en el dolent.

Això era precisament cert en un cas que involucrava diversos centenars d’euros. La decisió interior es va fer per part d’una entitat creditícia de ser honest sobre totes les petites satisfaccions de tenir raó, i fer dolenta a l’altra persona, i després lliurar a cada un d’aquests egos suborns.

La ira és vinculant, no alliberadora. Ens connecta a l’altra persona i els manté en el nostre patró de vida. Estem atrapats en aquest patró negatiu fins que deixem l’energia de la ira i les seves petites recompenses de la justa indignació, el sentir agreujat, i el desig de venjança.

Ningú vol relacionar-se amb persones que esclaten de forma descontrolada.

Llevat de situacions de perill real, la ràbia cega, altera i ens allunya de les solucions.

No es deixi arrossegar per arrencades emocionals. Tenir control és possible i està a la seva mà.