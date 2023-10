Treballar i estudiar paral·lelament

Omar El Bachiri. Psicòleg

Treballar i estudiar en paral·lel. Una cosa tan obvia i natural es malinterpreta en moltes ocasions. Quan la font econòmica familiar és insuficient per a pagar els estudis superiors dels fills l’opció més lògica és que col·laborin amb les despeses. Dit d’una altra manera, una vegada tenim 16 anys l’escolarització deixa de ser obligatòria i, per tant, continua estudiant l’apassionat i/o el que desitja una carrera universitària o una formació professional. Igualment, la llei ho recolza atès que, a partir dels 16 anys podem treballar unes quantes hores mensuals i una vegada som majors d’edat podem fer-ho il·limitadament. De la mateixa manera, la societat ha creat universitats, acadèmies i centres de formació per a estudiar de manera no presencial o minimitzant les hores en els centres.

Per tant, no hi ha cap excusa real que ho impedeixi i l’adolescent que es troba en aquesta situació ha d’informar-se on es troba el centre acadèmic més idoni per a ell. Això sí, li caldrà treballar i/o reforçar l’actitud, la disciplina i el llindar a la frustració atès que, s’haurà de preparar ell mateix les classes, els horaris i estudiar encara que no tingui ganes. Això per la banda d’estudiar a distància, per contra, la de fer-ho de manera presencial encara que sigui diferent, també requereix de disciplina perquè no és fàcil anar a treballar després o abans de classe. Estar concentrat en els estudis i després canviar el xip per a fer-ho en la feina és un canvi bastant gran, però amb una actitud centrada en l’objectiu final, és possible aconseguir-ho sense massa estrès.

Amb això últim vull dir que sent adolescent és més senzill que fer-ho sent adult perquè no hi ha la preocupació de pagar el lloguer, els impostos, ni el menjar atès que, ja ho fan els pares. Consegüentment, no estudia qui no vol perquè encara que el cost sigui elevat, treballant els caps de setmana, festius i en vacances es pot aconseguir. Així doncs, els pares no haurien de sentir-se malament per no poder pagar la formació dels seus fills.





