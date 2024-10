La Història de la construcció de la carretera de la Seu a Puigcerdà en una conferència als Banys de Sant Vicenç

Cartell anunciador de la conferència sobre la carretera de la Seu a Puigcerdà (CCAU)

L’Hotel balneari dels Banys de Sant Vicenç acollirà, el proper divendres, dia 25 d’octubre, a les 18:00 h, una xerrada dedicada a la història de la construcció de la carretera de la Seu d’Urgell a Puigcerdà. La conferència, titulada Travessar el Baridà: la construcció de la carretera de la Seu a Puigcerdà, serà impartida pels historiadors Daniel Fité Erill, especialista en història contemporània del Pirineu, Lluís Obiols Perearnau, arxiver municipal de la Seu d’Urgell, i Erola Simon Lleixà, directora de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya, i tindrà lloc a la capella de Sant Vicenç, recentment restaurada i habilitada per a poder acollir esdeveniments i actes públics.

La xerrada dels tres historiadors se centrarà en el procés de construcció de la carretera entre les dues capitals comarcals de la conca alta del Segre, duta a terme durant el primer quart del segle XX, i amb la qual es completava la xarxa bàsica de carreteres d’aquest sector del Pirineu. Cal destacar que l’emplaçament on s’organitza l’acte, els Banys de Sant Vicenç, establiment d’aigües termals obert al segle XVIII i profundament remodelat l’any 1870, tindrien el seu protagonisme en el procés exposat en la xerrada del proper divendres.

La conferència, que serà retransmesa en directe a través d’aquest enllaç i penjada a la pàgina web de l’Espai Ermengol-Museu de la ciutat, forma part de Desenterrant el passat, un cicle de conferències i altres activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni cultural i la història de la comarca de l’Alt Urgell i que se celebra cada any al mes d’octubre.

Dins de l’esperit del cicle, hi ha la premissa d’acostar les activitats al territori comarcal, vinculant l’espai físic on se celebren amb la temàtica de cada actuació. El cicle està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, i en el cas de la conferència del proper divendres, compta amb la col·laboració de de l’Hotel balneari Sant Vicenç, que posa a disposició l’espai on se celebrarà l’acte.