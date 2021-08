La gent gran de les Valls del Nord fan la Ruta del Ferro

La gent gran de les Valls del Nord ha visitat aquest matí la Ruta del Ferro i la mina de Llorts, l’última sortida que es farà a la parròquia d’Ordino en el programa Activa’t Aquest Estiu. En la sortida, hi ha participat una desena de padrins, una xifra que s’ha mantingut al llarg de les diferents excursions que van començar el 2 de juliol amb un recorregut pel Camí Ral.

Cada divendres els padrins de les Valls del Nord han fet una excursió impulsada pels comuns de la Massana i Ordino, amb l’objectiu d’aconseguir un envelliment actiu i potenciar l’activitat física. Les caminades no s’han limitat a les dues parròquies també s’ha fet el circuit interparroquial Tomb de les Neres i s’han desplaçat a l’altra vall per anar a Engolasters i a Pessons. L’última sortida tindrà lloc divendres que ve i s’anirà fins a Pal per visitar el coll de la Botella i Setúria amb dinar inclòs.

El programa Activa’t Aquest Estiu ha inclòs altres activitats saludables aquests dos mesos d’estiu, com ara les classes d’aiguagim a la piscina del CEO, ioga a la natura i els banys de bosc.