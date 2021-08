Els casals d’estiu comencen la Festa Major de la Seu fent una gimcana per la ciutat

El Casal Municipal, el de Castellciutat, el de Centre Obert i el de SASC-Pixies han començat la Festa Major de la Seu amb una gimcana que els ha fet voltar i jugar per la ciutat.

Han rebut la notícia que, en diferents punts de la Seu, s’havien trobat unes pintades al terra, i ningú no sabia qui les havia fet ni què eren. Els nens i nenes s’han encarregat d’investigar-ho, i finalment han pogut donar resposta a aquestes incògnites tot seguint un conjunt de pistes, que els han portat a les places on es trobaven les pintades i que han acabat portant-los fins al Tonet, l’autor d’aquestes pistes. Aquest personatge els ha explicat que sempre juga sol perquè no té ningú amb qui fer-ho, i va decidir pintar un seguit de jocs per a què els infants sortissin a jugar amb ell al carrer.

Finalment, abans de tornar a casa, els nens i nenes dels Casals han passat una estona amb el Tonet, ballant i jugant tots plegats.