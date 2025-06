La Generalitat impulsa nous projectes per a transformar l’Administració

Els nous projectes permetran impulsar l’Administració catalana (arxiu)

Aquest dilluns, s’ha celebrat l’acte de presentació de les propostes guanyadores del primer concurs de projectes GovTech Catalunya i el llançament de la nova comunitat GovTech dins de la Digital Catalonia Alliance (DCA). L’esdeveniment ha comptat amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, i de la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, i ha reunit representants del sector tecnològic i empreses emergents de l’ecosistema digital de Catalunya.

Les dues iniciatives presentades durant l’acte formen part de l’estratègia de reforma de l’Administració engegada pel Govern català per a aconseguir uns serveis públics més intel·ligents, eficients, proactius i enfocats a ajudar a les persones gràcies a la innovació. Durant la jornada s’ha posat en relleu com l’administració pública pot col·laborar amb l’ecosistema d’innovació per a transformar serveis i processos a través del programa GovTech Catalunya. Aquest programa connecta empreses emergents amb les administracions per desenvolupar solucions digitals innovadores, mitjançant proves pilot o laboratoris d’innovació, que aborden reptes reals de la ciutadania.

En la seva intervenció, el secretari Tort ha destacat la importància d’iniciatives com el programa GovTech Catalunya, que aposta per transformar els serveis públics catalans mitjançant tecnologies innovadores i talent emprenedor local i assolir una Administració més eficient, proactiva i centrada en les persones. En aquest sentit, la secretària Galindo ha afegit que l’Administració, com a tractora d’innovació digital, és una palanca important per a contribuir a l’impuls del sector digital emergent a Catalunya, objectiu principal de la DCA i una de les prioritats de la Secretaria de Polítiques Digitals.





Solucions guanyadores del concurs

Durant l’acte s’han donat a conèixer les propostes guanyadores del primer concurs del programa GovTech Catalunya, liderat per la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital. El concurs té l’objectiu de trobar propostes innovadores d’impacte directe en la relació amb la ciutadania, per a millorar i fer més eficient, proactiva i àgil l’Administració.

Amb un pressupost global de 220.000 €, el concurs ha comptat amb la participació de 24 startups, que han presentat 47 solucions per a respondre als cinc reptes plantejats sota el lema “Revolucionem l’accés digital a la informació de l’Administració”. Les propostes guanyadores han estat:

Connecthink, premiada amb 41.000 €, per "El meu GENCAT", una plataforma digital basada en IA i grafs de coneixement per a facilitar l'accés a continguts públics posant al centre l'experiència d'usuari i la personalització.





Accessit Inclusivo, amb 41.000 €, per "Internet no pot ser universal si no és accessible", una solució d'accessibilitat web que adapta la navegació digital a tota mena de discapacitats.





Omnios, guanyadora de tres dels cinc projectes, ha rebut un total de 123.000 € per les següents propostes:

"Comunicació inclusiva amb IA per a una atenció pública accessible", una solució que integra la traducció i transcripció en temps real.





“Optimitzant l’experiència ciutadana amb suport personalitzat”, un assistent virtual proactiu per a millorar l’acompanyament digital en la tramitació.





“Millora de la qualitat dels tràmits digitals amb IA”, una eina automatitzada per a revisar i optimitzar formularis públics abans de la seva publicació.





Els premis han estat lliurats per Albert Tort i Ester Manzano, directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, en reconeixement al valor transformador d’aquestes iniciatives.

A partir d’ara, un cop entregats els premis, les empreses tenen sis mesos per a realitzar una prova pilot de les solucions guanyadores, amb la qual podran demostrar la resposta al repte plantejat en un entorn públic real. Una vegada aprovats i validats els projectes, passaran a la fase de producció i escalat, mitjançant la seva implantació i integració en les eines corporatives de la Generalitat.





Llançament de la comunitat DCA-GovTech

Durant l’acte, el coordinador de la Digital Catalonia Alliance (DCA) de la Secretaria de Polítiques Digitals, Jaume Sastre, i la gestora de la nova comunitat DCA-GovTech, Angela Lalatta, han presentat oficialment aquest nou espai de col·laboració, concebut per dinamitzar el sector GovTech a Catalunya.



La DCA és una iniciativa impulsada pel Govern català, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball en col·laboració amb el centre de recerca i2CAT, que agrupa els principals sectors tecnològics emergents del territori català en una aliança de comunitats tecnològiques.

L’aliança vol impulsar i ajudar a escalar l’ecosistema digital emergent, fomentar el desenvolupament de projectes col·laboratius i treballar per a estimular la demanda mitjançant l’accés a proveïdors tecnològics, recursos i decisors polítics.

La nova comunitat DCA-GovTech neix per a integrar les startups, pimes, centres d’innovació, universitats i altres agents en un entorn de treball conjunt amb l’administració pública, amb la voluntat de desenvolupar solucions tecnològiques que millorin els serveis públics i generin noves oportunitats de negoci.

A Catalunya, ja s’han identificat més de 350 empreses que desenvolupen solucions GovTech, amb un impacte econòmic de 217 milions d’euros i prop de 2.200 llocs de treball. Amb la seva incorporació a la DCA —que ja supera els 600 membres—, la comunitat DCA-GovTech s’alinea amb altres sectors tecnològics com la IA, la Ciberseguretat, l’IoT o la Blockchain, consolidant-se com a palanca de competitivitat i innovació.





Per Tecnonews