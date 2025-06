S’adjudiquen les subvencions per a programes i projectes de l’àmbit social a entitats sense finalitat de lucre per al 2025

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat l’atorgament de les subvencions per a programes i projectes de l’àmbit social a entitats sense finalitat de lucre corresponents a l’exercici 2025. En total s’han atorgat 80.000 euros, un 14,3% més que l’any passat, amb l’objectiu fomentar el desenvolupament de projectes i programes de promoció social per part de les entitats o associacions, per tal d’aconseguir una societat més justa, democràtica i responsable.

Els ajuts han estat repartits entre vuit projectes de les set entitats següents: Associació de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA); COOPERAND amb Llatinoamèrica; Creu Roja Andorrana; Futbol Club Andorra; Associació Marc GG; Projecte Vida; i Associació TRANA-EM.

A AUTEA se li han adjudicat 22.050 euros pel projecte ‘Reconnecta’, un servei dirigit a les persones adultes amb diagnòstic TEA que presenten una situació personal complexa d’aïllament social, comorbiditats psiquiàtriques i alteracions de la capacitat adaptativa.

COOPERAND amb Llatinoamèrica ha rebut 6.163,79 euros pel projecte ‘Juventia 25. Joventut en temps de canvi 2025’, un congrés dirigit a la joventut andorrana per a implicar-la en el desenvolupament d’un model de societat que defensi la convivència participativa i inclusiva en tots els seus àmbits.

Per la seva banda, a la Creu Roja Andorrana se li han atorgat 7.450 euros per a continuar desenvolupant el projecte d’activitats socioculturals destinades als usuaris del servei de Teleassistència d’aquesta entitat.

En l’àmbit esportiu, el Futbol Club Andorra ha rebut 18.050,45 euros per a desenvolupar el projecte ‘Secció Genuine’, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, afavorint la inclusió en l’activitat esportiva del futbol.

A l’Associació Marc GG se li han adjudicat 7.980,46 euros per a dur a terme el projecte d’Ajuda davant la pèrdua d’un ésser estimat, que té com a objectiu fer que el camí del dol de cada persona del país que ho necessiti, sigui menys dolorós.

Al projecte de Grups d’Ajuda Mútua de Projecte Vida se li han atorgat 8.860,14 euros. Aquest està adreçat a persones amb problemes d’addicció i el seu entorn, amb l’objectiu de contribuir a la desestigmatització de la problemàtica i l’acompanyament en la recuperació, oferint un entorn segur i lliure de judicis on intercanviar experiències i eines.

L’Associació Projecte Vida també ha rebut 3.012,66 euros per a desenvolupar la segona Campanya de sensibilització i divulgació de l’estigma social de les addiccions, que pretén donar continuïtat a la iniciada l’anterior convocatòria per a continuar sensibilitzant a la població general sobre aquesta qüestió.

Finalment, a l’Associació TRANA-EM se li han adjudicat 6.432,50 euros per a dur a terme els tallers de ioga adaptat i música meditativa, dirigits a les persones amb esclerosi múltiple. L’objectiu d’aquest projecte és introduir la relaxació del cos per a afavorir la ment en la difícil disjuntiva de l’acceptació i continuació de la malaltia.