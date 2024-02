La Generalitat eleva al 10% el parc de lloguer social que hauran de tenir els municipis amb més demanda d’habitatge en 20 anys

Un pis sense moblar (iStock)

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella i Farré, ha aprovat provisionalment el Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH), el document que ha d’orientar a mig i llarg termini les polítiques d’habitatge a Catalunya. Aquesta aprovació inclou un canvi significatiu respecte els objectius de lloguer social del document inicial: eleva al 10,3% el parc de lloguer social que, en 20 anys, caldrà que disposin els municipis amb més dificultats d’accés a d’habitatge i on hi viu el 82,7% de la població. L’objectiu d’aquest increment és arribar als nivells de la mitjana europea. Actualment a Catalunya el parc de lloguer social està per sota del 2%.

El document inicial, aprovat l’octubre del 2021, fixava arribar a una mitjana del 7% d’habitatges de lloguer social respecte el parc d’habitatges totals al conjunt de Catalunya en 20 anys. El nou document incrementa aquesta mitjana global fins al 9%, però l’eleva al 10,3% en els 163 municipis declarats com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (annex 1). Amb aquesta modificació, s’estima la recomanació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que demanava elevar el percentatge de lloguer social per a arribar a la mitjana de la Unió Europea, que està a l’entorn del 9%.

Amb l’increment dels objectius de lloguer social, per tant, el pla preveu l’ampliació del parc en 275.000 nous habitatges de lloguer social per al conjunt de Catalunya, el que suposa un increment de 73.000 nous pisos respecte el document inicial.

Tal com ha explicat la consellera Capella, “per a nosaltres és un objectiu de mínims” per tal de “semblar-nos als països europeus que han fet els deures”. Cal tenir present que “aquest pla fa 17 anys que s’està elaborant” i, per tant, “hi havia qüestions que calia modificar. Era bàsic que pogués donar resposta a les necessitats reals que tenim com a país ara i els propers anys”, ha detallat la titular de Territori. “Tenim una vocació ambiciosa” per a aconseguir que “el dret a l’habitatge esdevingui un dret fonamental”, ha assegurat Capella.

Amb aquesta aprovació provisional, el PTSH continua la seva tramitació fins a l’aprovació definitiva, amb l’objectiu que entri en vigor l’1 de juliol d’aquest mateix any.

La consellera Capella ha informat de la modificació als membres del Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, reunit aquest dijous. El consell és un òrgan de caràcter consultiu i assessor del Govern en matèria d’habitatge i la seva funció és la de contribuir al disseny i implantació de les diferents línies d’actuació que integren la política d’habitatge de la Generalitat. En formen part la pròpia Generalitat, l’administració local, associacions de consumidors i usuaris, de joves, entitats i agents socials, sindicals i empresarials, associacions veïnals i col·legis professionals i empresarials.

En aquesta ocasió s’hi ha convidat també, per primera vegada, representants dels moviments socials i del teixit associatiu vinculats a l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o la Xarxa d’Economia Solidària, entre d’altres (annex 2). “Hem convidat els membres que creiem que haurien d’estar presents i que mai han participat, els moviments socials i altres entitats del tercer sector”, ha volgut explicitar la consellera Capella.





Divisió territorial, objectius de lloguer social i solidaritat urbana

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge està regulat en la Llei del dret a l’habitatge (18/2007). S’ha dissenyat reconeixent les diverses realitats de la població, racionalitzant els recursos, amb la visió de constituir el marc orientador per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d’habitatge i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a un habitatge digne, assequible i social.

Per a la consecució dels objectius de lloguer social, el PTSH divideix el territori de Catalunya en àrees que configuren els àmbits d’actuació. Queden establertes segons si són àrees de demanda residencial forta i acreditada (tipus 1 i 2); àrees preferents; àrees no preferents i àrees rurals. La definició d’aquest municipis s’ha realitzat atenent a la seva rellevància territorial i pes demogràfic.

Els percentatges resultants són els següents:

Àrees de demanda forta i acreditada (1 i 2): 10,3% Àrees preferents: 3,6% Àrees no preferents: 3,1% Àrees rurals: 1,3%

El PTSH aprovat manté l’Objectiu de Solidaritat Urbana, que busca que en 20 anys es destinin com a mínim el 15% dels habitatges existents a polítiques socials a les zones de demanda residencial forta i acreditada.





Plans per a àrees rurals i col·lectius específics

El Pla posa el focus no només en les àrees amb molta demanda sinó també en la singularitat i especificitats de l’entorn rural i en col·lectius amb necessitats determinades. D’aquesta manera, preveu el seu desplegament mitjançant el desenvolupament dels següents plans específics:

De les àrees rurals, amb l’objectiu de millorar l’encaix de les polítiques d’habitatge en aquestes zones.



De lluita contra el sensellarisme, amb la planificació i el desplegament de les polítiques de prevenció i d’intervenció en matèria d’emergència.



Per a les persones grans, per a atendre les creixents necessitats residencials d’aquest grup de població.



De lloguer privat, amb l’objectiu d’ampliar-ne l’oferta.



De rehabilitació, posant el focus en planificar la rehabilitació funcional, constructiva, energètica i d’accessibilitat universal.



Per a les dones i els infants, posant èmfasi en les que pateixen qualsevol forma de violència masclista i es troben en situació de precarietat econòmica.









