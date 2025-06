La Generalitat activa una pla amb 33 mesures per a potenciar la ramaderia extensiva arreu de Catalunya

Un ramat de vaques i vedells pasturant (Gencat.cat)

La ramaderia extensiva produeix aliments sostenibles, saludables i de qualitat, i genera múltiples serveis ambientals al conjunt de la societat. El seu paper en la gestió del territori és clau per a l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes, la conservació de la biodiversitat, la protecció del sòl enfront de l’erosió i l’aprofitament sostenible de l’aigua. A més, des d’un punt de vista social, contribueix a fixar la gent en el territori, afavoreix el reequilibri territorial i genera una economia circular.

Des del Govern de la Generalitat, per tant, es considera prioritària la preservació d’aquest model ramader i es treballa amb la voluntat de fer-lo encara més present en el territori català. Amb aquesta voluntat, el Pla preveu la creació d’un observatori del sector per a fer-ne un seguiment continu i identificar les explotacions en risc de desaparició per desenvolupar mesures específiques.

Concretament, les accions del Pla s’estructuren en cinc grans blocs: diagnosi del sector; accions per millorar la producció i la comercialització del producte; polítiques de suport transversals on s’inclouen ajuts i mesures de sostenibilitat i arrelament territorial; mesures per a la gestió de la fauna salvatge, i, finalment, un pla d’acció de formació i assessorament.

En aquest sentit, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha explicat durant la visita a una explotació ramadera de Conca de Dalt que “amb aquest Pla dotem de les eines necessàries per a posar en valor, garantir i promocionar un model ramader que és clau per la gran quantitat de beneficis que ens aporta. La ramaderia extensiva genera aliments sostenibles, saludables i de qualitat, però també mitiga els efectes del canvi climàtic i ajuda en la conservació de la biodiversitat, entre d’altres.”

El Pla proposa establir una estructura basada en equips situats als Serveis Territorials o a les oficines comarcals en un emplaçament per definir als Prepirineus o Pirineus, amb l’objectiu de cobrir de manera eficient les explotacions de ramaderia extensiva d’arreu de Catalunya. També es proposen punts d’atenció i suport tècnic en altres zones estratègiques, i una xarxa de col·laboració amb escoles agràries i centres de recerca i tecnològics per a donar suport tècnic als ramaders.





Suport i ajuts

Entre les actuacions orientades a les mesures de suport directe hi ha la revisió i la simplificació dels ajuts per a la ramaderia extensiva perquè siguin més accessibles, la creació d’un pla específic per a la ramaderia extensiva dins el Programa de desenvolupament rural o la priorització de la ramaderia extensiva per a crèdits amb l’Institut Català de Finances. L’objectiu és augmentar i flexibilitzar les ajudes per al sector, així com impulsar mesures que incentivin l’accés a la terra i la millora de les condicions laborals o els plans de relleu generacional amb incentius econòmics i mentoria per a joves que incloguin formació, entre d’altres.





Promoció del consum

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fomentar el consum de carn de proximitat, es preveu fer campanyes i promoure la recuperació, si escau, de la Indicació Geogràfica Protegida IGP Vedella dels Pirineus, així com la creació de noves IGP, el foment de la producció ecològica o altres distintius de qualitat com les races autòctones xisqueta, ripollesa, cavall pirinenc i bruna.





Mesures de protecció

Una de les grans apostes d’aquest Pla passa per les mesures de protecció per a les explotacions ramaderes. En concret, es plantegen ajuts per a sistemes de protecció eficients (tancaments de prats i pastures) per contacte tant amb la fauna cinegètica com amb la fauna salvatge i subvencions per a la instal·lació de tancats nocturns en zones de risc, i també es vol donar suport en la contractació de pastors temporals (escola de pastors) a fi de vigilar ramats a l’estiu. Així mateix, està previst elaborar un mapatge de zones de risc que es definirà segons la presència detectada de llops i ossos.





Gestió del llop i l’os

El Departament també proposa la revisió del model de gestió del llop i l’os impulsant una gestió activa en zones amb alta conflictivitat. Concretament, planteja establir zones de gestió prioritària, on es puguin facilitar actuacions quan hi hagi individus problemàtics que ataquen repetidament bestiar i, alhora, la coordinació entre les administracions i els ramaders per a aplicar mesures específiques segons la situació de cada territori. A més, es promouran models de coexistència adaptats al territori per mitjà de programes pilot en què es testaran amb experts una combinació de mesures de protecció per a valorar-ne l’efectivitat.





Indemnitzacions per danys

Respecte de les indemnitzacions per danys, es treballa per a fer pagaments més ràpids i simplificar la burocràcia per a cobrar indemnitzacions en cas d’atac. Una de les mesures implica establir ajuts per a explotacions que treballin en zones de grans carnívors establerts per grups multidisciplinaris. També es volen revisar els barems actuals per a assegurar que es cobreix el valor real de la pèrdua o la creació d’un fons d’urgència per a compensacions ràpides quan hi ha atacs reiterats en una mateixa explotació.





Un projecte de país

El Pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028 està alineat amb l’Estratègia alimentària de Catalunya. L’objectiu és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors.

“Des de la Direcció General de Ramaderia hem estat treballant des del primer minut per a fer viable una ramaderia extensiva forta i competitiva. Per això, avui posem sobre la taula un paquet de mesures per a ajudar directament el sector ramader i preservar aquest model d’explotacions petites i mitjanes que ens dona un producte de proximitat que és de gran qualitat”, ha conclòs el conseller.

Un cop finalitzada la visita, el conseller Ordeig ha participat en la presentació del Pla i taula rodona que s’ha fet a la Sala Polivalent del Comú de Particulars de la Pobla de Segur, juntament amb la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, el coordinador i cap d’assessorament tècnic de JARC, Jordi Vidal, i la veterinària rural, Marta Boleda. La taula rodona ha servit per a posar en comú i reflexionar sobre el Pla que s’ha presentat i sobre el futur del sector.