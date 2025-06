Els cònsols d’Ordino reben el Fallaire Major de les Valls d’Andorra

Segon per l’esquerra, Ferran Mata, amb les autoritats comunals (Comú d’Ordino)

Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, juntament amb la consellera d’Associacionisme i Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, han rebut aquest divendres al Fallaire Major de les Valls d’Andorra, Ferran Mata, en una mostra de reconeixement per haver obtingut aquesta distinció, ja que és la primera vegada que un fallaire d’Ordino esdevé fallaire major.

Mata va assolir la distinció el passat 1 de juny en la recerca de l’argolla de Fontargent, una activitat que aplega a tots els fallaires del país i on cada col·lectiu presenta el seu candidat; el relleu que es farà efectiu el 23 de juny a la plaça del Consell. Ferran Mata és fallaire d’Ordino des dels inicis quan es va recuperar la tradició de la cremada de falles a la parròquia. Forma part de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino i des d’aquest dimarts també és membre de la Junta Directiva de l’entitat.

La cònsol major ha destacat precisament que “un teixit associatiu actiu i dinàmic, sens dubte, és garantia d’una parròquia viva” i ha exhortat Mata a portar amb orgull la capa vermella de fallaire major i a deixar “en bon nom aquest col·lectiu que representa una part del patrimoni immaterial del nostre poble i parròquia d’Ordino”.

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino és una entitat formada en l’actualitat per 150 persones que vetllen pel futur de les tradicions i del patrimoni immaterial ordinenc, sobretot pel que fa a les festes de les falles i la crema del mai, l’ossa i el carnaval. Ho fan des del convenciment que l’associacionisme cultural ha estat sempre i continua sent l’eina més útil per a vertebrar les expressions de cultura popular, per a fer-les créixer i per a salvaguardar-les, garantint-ne el coneixement i la transmissió.